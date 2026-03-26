Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent

SOUL - Užívanie extraktu z fermentovaného cesnaku pred konzumáciou alkoholu by mohlo výrazne zmierniť príznaky opice. Vedci zistili, že ľudia, ktorí doplnok užili, pociťovali menšiu bolesť hlavy, neboli veľmi unavení, netrpeli nevoľnosťou a dokonca mali aj nižšiu hladinu alkoholu v krvi.
Vedci zo juhokórejskej spoločnosti vyrábajúcej extrakt z fermentovaného cesnaku, testovali tieto tabletky na 25 ľuďoch vo veku od 20 do 40 rokov. Respondenti si dali dve tabletky s vodou pol hodiny pred pitím whisky. Následne absolvovali krvné testy a počas 15 hodín po konzumácii alkoholu pravidelne hodnotili deväť príznakov na škále od jedna do sedem, píše The Sun. Sledované príznaky zahŕňali opicu, smäd, únavu, bolesť hlavy, závraty, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, nevoľnosť a „búšenie srdca“.
Ľudia boli menej opití
Vedci uviedli: „Vo všetkých časových bodoch mala skupina užívajúca cesnakový extrakt výrazne nižšie skóre opice v porovnaní s placebo skupinou. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný štyri hodiny po konzumácii alkoholu, keď skupina s cesnakovým extraktom vykazovala približne o 67 percent nižšie skóre akútnej opice.“ Aj po 15 hodinách boli ľudia, ktorí doplnok užili, stále len približne o polovicu menej „opití“ ako tí, ktorí ho neužili a priemerné skóre bolo 3,2 oproti 7,5. Tabletky vznikli fermentáciou cesnaku pomocou baktérií laktobacilov, ktoré sa bežne nachádzajú napríklad v jogurte. Podľa vedcov zvýšil tento proces jeho antioxidačné účinky a zároveň znížil jeho zápach a chuť.
Krvné testy preukázali, že účastníci mali v tele menej alkoholu ako tí, ktorí tabletky neužili. Laboratórne experimenty naznačili, že cesnak zvyšuje aktivitu enzýmov, ktoré v tele rozkladajú alkohol, čím sa znižuje jeho vstrebávanie do krvného obehu. Štúdie o iných výživových doplnkoch naznačujú, že proti opici môžu pomôcť aj zázvor, kurkuma, ženšen či pestrec mariánsky. „Extrakt z cesnaku fermentovaného laktobacilmi má potenciál ako zložka na zmiernenie príznakov opice, predovšetkým vďaka znižovaniu hladiny alkoholu v krvi,“ doplnili vedci.