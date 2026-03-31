Našli ju NAHÚ na ulici: Laurenin manžel prehovoril o INTÍMNOM PEKLE, ktoré nečakali! Kričí cudzím hlasom a uteká z domu

LONDÝN - Na prvý pohľad vedie pokojný a obyčajný život. V noci sa však jej správanie radikálne mení – bez toho, aby o tom vedela, vykonáva činnosti, na ktoré si ráno vôbec nepamätá.
Päťdesiatjedenročná Lauren Spencerová žije cez deň úplne bežným spôsobom. Stará sa o domácnosť, trávi čas s priateľmi a venuje sa každodenným aktivitám. Po zotmení sa však jej život mení – trpí totiž zriedkavou poruchou spánku známou ako sexsomnia. Ide o stav, pri ktorom človek počas spánku vykonáva rôzne činnosti s intímnym podtónom, no po prebudení si na nič nepamätá. Podľa jej manžela Charlieho sú tieto epizódy čoraz intenzívnejšie. „Keď zaspí, akoby ju niečo ovládlo. Má nekonečnú energiu, nedá sa zastaviť,“ opisuje pre The Mirror.
Dokáže vykonávať aj bežné činnosti?
Porucha sa však neprejavuje len týmto spôsobom. Lauren počas námesačnosti dokáže vykonávať aj bežné činnosti – napríklad upratovať, posielať správy alebo viesť rozhovory. V niektorých prípadoch sa dokonca pokúša opustiť dom. Raz sa jej podarilo odomknúť dvere aj napriek zabezpečeniu a vyšla von. „Snažím sa odísť z domu a kričím zvláštnym hlasom. Je to nepríjemné a znepokojujúce,“ priznáva.
Jej manžel sa situácii postupne prispôsobil. Snaží sa ju jemne usmerniť späť do postele a predísť tomu, aby si jej správanie všimli susedia. Napriek tomu zažil aj momenty, ktoré ho zaskočili. „Jedného večera som počul otvárať dvere. Keď som vyšiel von, stála na ulici bez oblečenia. Ráno si na to vôbec nespomínala,“ spomína. Lauren hovorí, že najťažšie je pre ňu práve to, že nad svojím správaním nemá kontrolu. Hoci si na situáciu postupne zvyká, stále ju to zneisťuje. „Aj keď sa to opakuje, nikdy to nie je príjemné,“ priznáva.
Lekári potvrdili diagnózu
Odbornú pomoc vyhľadala pred niekoľkými rokmi, keď sa obávala vážnejšieho zdravotného problému. Lekári jej napokon potvrdili diagnózu sexsomnie – poruchy, ktorá je síce zriedkavá, no môže byť vyvolaná napríklad stresom, nedostatkom spánku či alkoholom.
Napriek náročným momentom sa snaží brať situáciu s nadhľadom. Zároveň zdôrazňuje, že jej stav nemení jej hodnoty ani postoje k vzťahom. „Vernosť je pre mňa veľmi dôležitá. To, čo sa deje počas spánku, nie som vedome ja,“ vysvetľuje. Veľkú oporu nachádza v partnerovi, ktorý ju podporuje a snaží sa jej pomáhať zvládať každodenné výzvy. „Mám šťastie, že mám vedľa seba niekoho, kto to chápe. Nie každý by to dokázal prijať,“ dodáva na záver.