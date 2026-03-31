Zle spíte? Pozor, váš mozog vysiela NÚDZOVÝ signál! TOTO môže byť prvý príznak blížiacej sa CHOROBY

USA - Odborníci upozorňujú, že poruchy spánku nemusia byť len bežným diskomfortom. V niektorých prípadoch môžu signalizovať vážnejšie ochorenia – vrátane demencie!
Spánok a zdravie mozgu sú úzko prepojené. To, ako spíme, ovplyvňuje fungovanie mozgu, a naopak – stav mozgu sa odráža na kvalite spánku. Ak sa preto objavujú dlhodobé problémy so spánkom, telo tým môže vysielať dôležité varovné signály. Neurológ Arman Fesharaki-Zadeh upozorňuje, že vzťah medzi poruchami spánku a demenciou je čoraz viac skúmanou témou. Podľa neho existuje silná súvislosť najmä medzi narušením hlbokého spánku (tzv. slow-wave sleep) a zvýšeným rizikom vzniku demencie, informuje portál HuffPost. Zmeny v štruktúre spánku môžu byť jedným z prvých biologických signálov neurodegeneratívnych ochorení.
Bielkovina sa hromadí v mozgu
Mozog počas spánku aktivuje takzvaný glymfatický systém, ktorý pomáha odstraňovať toxíny. Medzi ne patrí aj beta-amyloid – bielkovina, ktorá sa hromadí v mozgu pri rozvoji demencie. Ak je spánok narušený, tento „čistiaci proces“ nemusí fungovať správne. Spánok zohráva kľúčovú úlohu aj pri ukladaní spomienok. Pamäť prechádza tromi fázami – kódovaním, konsolidáciou a vybavovaním. Práve hlboký a REM spánok sú nevyhnutné pre stabilizáciu nových informácií. Ich narušenie môže viesť k problémom s pamäťou.
Žltnú vám zuby? Skúsený zubár varuje pred JEDNOU chybou, ktorú robí pri čistení takmer každý!
Podľa neurológa Rob Nawaz Khan demencia ovplyvňuje viacero funkcií mozgu – vrátane pamäti, správania či biologických rytmov. V počiatočných štádiách tak môže narušiť prirodzený cyklus spánku a bdenia. Aj keď občasné problémy so spánkom sú bežné, dlhodobé a opakujúce sa ťažkosti by ste nemali ignorovať. Môžu byť prvým náznakom, že sa v tele deje niečo vážnejšie.