Vaše svaly po 50-ke prestávajú poslúchať: Aj keď jete dosť bielkovín, môžete o ne prichádzať! V čom je TRIK?

USA - Aj keď ľudia dodržujú odporúčaný denný príjem bielkovín, po päťdesiatke môžu stále prichádzať o svalovú hmotu. Odborníci upozorňujú, že s pribúdajúcim vekom telo reaguje na ich prísun slabšie, a preto je dôležité nielen ich množstvo, ale aj správne rozloženie počas dňa a kombinácia so silovým cvičením.

Bielkoviny sú nevyhnutné na udržiavanie svalov. Odporúčaná denná dávka (RDA) je 0,8 gramu na kilogram telesnej hmotnosti denne, čo je približne 60 gramov pre dospelého človeka vážiaceho asi 75 kg. „Hodnota RDA 0,8 gramu na kilogram denne bola stanovená predovšetkým na prevenciu úbytku svalov a nedostatku bielkovín u mladších dospelých,“ uviedol riaditeľ spoločnosti VedaNu Wellness v San Diegu, James J. Chao, pre Fox News Digital. „Nikdy nebola zamýšľaná ako optimálny cieľ pre dospelých nad 50 rokov. Ako ľudia starnú, svaly reagujú na bielkoviny menej citlivo. Tento jav je známy ako anabolická rezistencia.“

Dospelí prirodzene strácajú až osem percent svalovej hmoty každé desaťročie po tridsiatke. Ide o postupný úbytok nazývaný sarkopénia, ktorý sa môže zrýchliť bez správnej výživy a silového tréningu. „Po päťdesiatke sú vaše svaly oveľa menej citlivé na príjem bielkovín ako kedysi,“ pokračoval Chao. „Vaše telo potrebuje väčšiu dávku bielkovín v jednom jedle, aby dosiahlo rovnaké benefity pri budovaní svalov, aké ste mali v dvadsiatke a tridsiatke.“ Kvôli tejto zmene odborníci naznačujú, že starší dospelí by mohli profitovať z príjmu aspoň 1,2 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne a to najmä tí, ktorí sú fyzicky aktívni, zotavujú sa z choroby alebo sa snažia predísť ďalšiemu úbytku svalov.

Ženy môžu mať po menopauze ešte vyššie potreby

Najnovšie výživové odporúčania na roky 2025 – 2030, ktoré v januári vydali americké ministerstvá zdravotníctva a poľnohospodárstva, zvýšili odporúčanie na 1,2 až 1,6 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne v závislosti od individuálnych kalorických potrieb. „Uprednostňujte kvalitné potraviny bohaté na živiny, ktoré obsahujú bielkoviny, ako súčasť zdravého stravovacieho režimu,“ uvádzajú odporúčania. Pre dospelého človeka s hmotnosťou 68 kg to môže znamenať približne 75 až 100 gramov bielkovín denne. Ženy môžu mať po menopauze ešte vyššie potreby. „Po menopauze majú ženy zrýchlený úbytok svalovej hmoty v dôsledku poklesu estrogénu,“ uviedla odborníčka na výživu a zdravie ženských hormónov, Alison Bladhovbá.

„Ženy po menopauze môžu profitovať z príjmu na vyššej hranici odporúčaného rozmedzia, najmä ak silový tréning nie je súčasťou ich bežného režimu.“ Výskum naznačuje, že samotné zvýšenie príjmu bielkovín nemusí stačiť. Dôležité je aj načasovanie a rozloženie ich príjmu počas dňa, ktoré podporuje regeneráciu a rast svalov. Mnohí ľudia prijímajú väčšinu bielkovín až pri večeri a v raňajkách ich majú málo. Všeobecné odporúčanie je 15 až 30 gramov bielkovín pri každom jedle namiesto toho, aby ste ich veľkú dávku zjedli naraz. Odborníci tiež odporúčajú pokrývať potrebu bielkovín najmä z celistvých potravín.

Americká kardiologická asociácia radí vyberať si najmä rastlinné zdroje bielkovín, ako sú strukoviny, orechy, šošovica a sójové výrobky, spolu s rybami a chudým hydinovým mäsom, a obmedziť spracované mäso a mäso s vysokým obsahom nasýtených tukov. UCLA Health uvádza, že proteínové doplnky sú vhodné pre ľudí s nabitým programom alebo vyššími potrebami, nemali by však pravidelne nahrádzať jedlá z celistvých potravín.

Zobudil sa MODRÝ od hlavy po päty: Lekári ho OKAMŽITE ratovali! Keď prišli na príčinu, nevedeli sa prestať SMIAŤ Prečítajte si tiež

Zobudil sa MODRÝ od hlavy po päty: Lekári ho OKAMŽITE ratovali! Keď prišli na príčinu, nevedeli sa prestať SMIAŤ

Viac neznamená vždy lepšie

Podľa Bladhovej môžu pomôcť aj jednoduché úpravy jedálnička. Vhodnými raňajkami sú napríklad grécky jogurt so semienkami, vajcia v kombinácii s jogurtom, proteínové smoothie z mlieka alebo sójového mlieka, či tvaroh s ovocím. Na obed a večeru odporúča stavať jedlá na kvalitnom zdroji bielkovín, napríklad wrapoch s kuracím alebo morčacím mäsom, tuniakovi s fazuľou alebo quinoou, šošovicovej polievke s vajíčkom, tofu alebo tempeh na spôsob stir-fry, prípadne lososovi alebo chudom mäse so zeleninou. Ak chcete pridať ďalších 10 až 15 gramov bielkovín, odporúča snacky ako edamame, hummus s cícerom alebo hrsť orechov.

Odborníci však zároveň upozorňujú, že viac neznamená vždy lepšie. Väčšina ľudí už dosahuje alebo prekračuje základné potreby bielkovín, najmä muži vo veku 19 až 59 rokov. Ľudia s chronickým ochorením obličiek by sa však mali pred zvýšením príjmu bielkovín poradiť s lekárom. Navyše, samotné bielkoviny svaly nevybudujú. „Cvičenie a bielkoviny pôsobia synergicky,“ povedal Chao. „Bez dostatočného príjmu bielkovín je stimulačný účinok cvičenia na rast svalov oslabený.“

Súvisiace články

Expert na etiketu šokuje:
Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde
Zaujímavosti
Lekár varuje mužov: Ak
Lekár varuje mužov: Ak robíte tieto TRI veci, riskujete PREDČASNÚ SMRŤ! Táto chyba potichu ničí vaše orgány
Zaujímavosti
Zlatý poklad vo vašej
Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!
Zaujímavosti
Štekala na svojho psa,
Štekala na svojho psa, aby mu dala lekciu: VIDEO jazvečíka sa stalo HITOM, no odborníci dvíhajú varovný prst!
Zaujímavosti

Domáce správy

DRÁMA v centre Bratislavy:
DRÁMA v centre Bratislavy: Scéna ako z akčného filmu, páchatelia demolovali všetko, čo im stálo v ceste!
Domáce
Národná rada začala rokovací
Národná rada začala rokovací deň: Poslanci riešia návrhy opozičných strán o vyslovení dôvery vláde
Domáce
DRÁMA z výboru sa
DRÁMA z výboru sa presunula do terénu: Poslankyňa SaS čakala Fica na HRÁDZI, kvôli premiérovi si privstala!
Domáce
V uliciach Nitry veľký počet vrakov: Mestská polícia zasiahla pri 149 autách
V uliciach Nitry veľký počet vrakov: Mestská polícia zasiahla pri 149 autách
Nitra

Zahraničné

Vrtuľník MH-60R
České vrtuľníky dorazili do Poľska: Posilnia ochranu vzdušného priestoru východného krídla NATO
Zahraničné
Najväčšia lietadlová loď sveta
Upchaté záchody a teraz aj POŽIAR! USS Gerald Ford stiahli z Blízkeho východu, opravy prebehnú neďaleko nepokojov
Zahraničné
Prelom v rokovaniach: Po
Prelom v rokovaniach: Po dohode vo Washingtone KDR a Rwanda sľubujú kroky na zmiernení napätia
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útok na
MIMORIADNY ONLINE Útok na prístav Janbu v Červenom mori: Irán spĺňa hrozby, Katar hlási rozsiahle škody na energetike
Zahraničné

Prominenti

Ivana Miklánková Zuzelková
Návrat do Televíznych novín: Markizácka moderátorka po roku opäť zarezáva!
Domáci prominenti
FOTO Smutný pohľad na legendárnu
Smutný pohľad na legendárnu herečku (80): Zdravie jej už neslúži... FOTO na vozíku!
Zahraniční prominenti
Krst albumu speváčky Jadranky.
Herečka Maja Velšicová šokuje: Stará sa o bábiku Tomáška... Rozprávam sa s ním, trávime spolu čas!
Domáci prominenti
Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky:
Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky: Bojuje so psychickými problémami!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vaše svaly po 50-ke
Vaše svaly po 50-ke prestávajú poslúchať: Aj keď jete dosť bielkovín, môžete o ne prichádzať! V čom je TRIK?
Zaujímavosti
Objav na pobreží Talianska!
Šokujúci nález pod morskou hladinou: Archeológovia objavili 2000 rokov STARÝ CHRÁM, ktorý niekto úmyselne pochoval!
Zaujímavosti
Koľko masturbácie je už
Koľko masturbácie je už priveľa? Lekárka prelomila mlčanie a vysvetlila, kedy vám tento zvyk začne skutočne škodiť!
Zaujímavosti
Toto je podľa odborníkov
Toto je podľa odborníkov najlepšia bylinka pre vaše srdce: Pridávajte si ju do jedla a riziko kardiovaskulárnych ochorení klesne!
vysetrenie.sk

Ekonomika

Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Vláda zakročila: Na 30 dní obmedzí tankovanie a vývoz nafty, cudzinci si priplatia!
Vláda zakročila: Na 30 dní obmedzí tankovanie a vývoz nafty, cudzinci si priplatia!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!

Šport

Spišiaci ho vyhodili ešte pred prvým zápasom: Český brankár absolútne opanoval celú ligu
Spišiaci ho vyhodili ešte pred prvým zápasom: Český brankár absolútne opanoval celú ligu
Európa
Po olympijskej sezóne ďalší koniec kariéry: Po Wiererovej či Preussovej nasleduje odchod velikánky
Po olympijskej sezóne ďalší koniec kariéry: Po Wiererovej či Preussovej nasleduje odchod velikánky
Biatlon
Prehra s príchuťou postupu: Dávid Hancko hviezdil v bitke gigantov, jeho gól pochoval nádeje Spurs
Prehra s príchuťou postupu: Dávid Hancko hviezdil v bitke gigantov, jeho gól pochoval nádeje Spurs
Liga majstrov
Príde Manchester United o svoj talizman? Kapitán Red Devils na radare Realu a Bayernu
Príde Manchester United o svoj talizman? Kapitán Red Devils na radare Realu a Bayernu
Premier League

Auto-moto

Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Rady, tipy a triky
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Prostredie práce
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Trendy na trhu práce
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy
Čokoládový krém
Čokoládový krém
Torty

Technológie

V Pompejách objavili výskumníci legendárnu antickú zbraň: Tá fungovala ako „staroveký guľomet“
V Pompejách objavili výskumníci legendárnu antickú zbraň: Tá fungovala ako „staroveký guľomet“
História
Izrael bombardoval najväčšie plynové ložisko sveta, Irán odpovedal. Cena ropy prekročila 110 dolárov za barel
Izrael bombardoval najväčšie plynové ložisko sveta, Irán odpovedal. Cena ropy prekročila 110 dolárov za barel
Moderná vojna a konflikty
Tento typ obľúbenej stravy zvyšuje riziko problémov so srdcom až o 67 percent. Väčšina ľudí ho je každý deň
Tento typ obľúbenej stravy zvyšuje riziko problémov so srdcom až o 67 percent. Väčšina ľudí ho je každý deň
Veda a výskum
Irán znepokojil západné krajiny: Pri útoku použil raketu Sejjil, ktorá doteraz existovala len v experimentálnej rovine.
Irán znepokojil západné krajiny: Pri útoku použil raketu Sejjil, ktorá doteraz existovala len v experimentálnej rovine.
Armádne technológie

Bývanie

Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Pre kutilov

Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Zelenina a ovocie
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Okrasná záhrada

