Pod kajakom sa zjavil tieň a nastal čistý HOROR: VIDEO Z ich kriku a plaču mrazí! Čo to bolo pod nimi?

BYRON BAY – Cestovateľka Mia Kanová trávila dovolenku v známom austrálskom letovisku Byron Bay v štáte Nový Južný Wales. Oblasť je populárna najmä pre svoje pláže, surfovanie a potápanie. Spolu s kamarátkou sa rozhodli vyraziť na kajak do otvoreného mora, netušiac, že ich čaká nepríjemné prekvapenie.
Svoj zážitok Mia zverejnila na sociálnej sieti TikTok. Vo videu, ktoré sa rýchlo stalo virálnym a za tri dni nazbieralo viac než 800-tisíc vzhliadnutí, je vidieť dve ženy sediace v kajaku a natáčajúce vodu vedľa seba. Ako píše The Mirror, krátko nato si uvedomili, že pod nimi niečo pláva. „POV: ste dve dievčatá na kajaku uprostred austrálskeho mora a zbadáte žraloka,“ píše sa v texte priloženom k videu. Na zázname je počuť, ako ženy v panike zisťujú, kde sa zviera nachádza. „Kde je? Čo to do pekla? Panebože,“ hovorí jedna z nich, zatiaľ čo druhá sa opakovane pýta, kam žralok zmizol.
V jednej chvíli Mia dokonca priznáva, že sa rozplakala. „Plačem. Ja zomriem. Čo to má znamenať?“ zaznie vo videu. K príspevku neskôr napísala: „Áno, tiekli mi slzy. Doslova len dve dievčatá na kajaku.“ Hoci obe ženy situácia poriadne vystrašila, viacerí diváci sa ich v komentároch snažili upokojiť. Jeden z používateľov napísal, že ak človek žraloka vidí, zvyčajne to neznamená bezprostredné nebezpečenstvo.
Obavy z kúpania v austrálskych vodách
„Väčšina žralokov útočí tak, že pláva hlbšie pod vodou a potom prudko vystrelí smerom nahor,“ vysvetlil. Niektorí komentujúci však priznali, že video len posilnilo ich obavy z kúpania v austrálskych vodách. „Žijem momentálne v Sydney a po poslednom mesiaci by som do mora určite nešiel,“ napísal jeden z nich.
Podľa odborníkov sú však stretnutia so žralokmi pri austrálskom pobreží pomerne bežné a väčšinou nepredstavujú vážne riziko. V oblasti sa často vyskytujú napríklad žraloky belavé, býčie či veľké biele, ktoré sa pri pobreží živia menšími rybami. Napriek tomu mnohé druhy, ako napríklad žralok leopardí, sú pre človeka prakticky neškodné.