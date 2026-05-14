Dráma v bratislavskej MHD: Revízor zavolal na seniorku políciu, svedkovia hovoria o neľudskom prístupe!

BRATISLAVA – Stredajšie popoludnie v bratislavskej linke 44 sa zmenilo na ostrý konflikt medzi striktným revízorom a seniorkou, ktorá doplatila na silu zvyku. Zasahovať nakoniec musela polícia.
Incident sa odohral krátko pred jednou hodinou popoludní na trase smerom na Kolibu. Podľa svedkyne, ktorá sa ozvala do našej redakcie, sa staršia pani ponáhľala z banky domov, kde mala dohodnutú prácu s remeselníkom. Keď však do autobusu nastúpila kontrola, začal sa kolotoč, nad ktorým cestujúci len neveriacky krútili hlavami.
Problémom nebolo to, že by pani cestovala načierno úmyselne. V kabelke mala údajne celý zväzok lístkov, ktoré zmätená vyťahovala pred revízorom. Zradila ju však pamäť – po dlhých rokoch, kedy využívala celoročné predplatné lístky, si jednoducho zabudla papierový lístok označiť.
„Tvrdila, že o tri mesiace bude mať 70 rokov a v Dopravnom podniku jej poradili, aby si už novú električenku nekupovala a toto obdobie preklenula lístkami,“ opisuje situáciu svedkyňa. Pre revízora však neoznačený lístok znamenal jediné: cestujúca bez platného dokladu.
Vyhrotený konflikt a zásah polície
Situácia začala eskalovať v momente, keď seniorka odmietla zaplatiť pokutu na mieste. Keď od nej revízor žiadal občiansky preukaz, odmietla so slovami: „Nie ste policajt, občiansky vám nedám!“ Revízor následne privolal policajnú hliadku, ktorá si ženu „prevzala“ priamo na konečnej zastávke na Kolibe.
Ostatní cestujúci sa pani zastávali a žiadali revízora o kúsok empatie. Argumentovali tým, že pani evidentne nemala v úmysle podvádzať, keďže lístky pri sebe mala a len ich zabudla „cvaknúť“. Revízor však zostal neoblomný.
Paradoxom je, že Dopravný podnik Bratislava má pravidlá, ktoré v podobných prípadoch (ak električenka skončila len nedávno) umožňujú znížiť pokutu na tretinu alebo ju pri okamžitom zakúpení novej úplne odpustiť.