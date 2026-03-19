Šokujúci nález pod morskou hladinou: Archeológovia objavili 2000 rokov STARÝ CHRÁM, ktorý niekto úmyselne pochoval!

RÍM - Pri pobreží Talianska sa podaril výnimočný archeologický objav. Vedci neďaleko Neapola narazili na pozostatky starovekého chrámu, ktorý ukrývalo more celé tisícročia.
Archeológovia objavili pri pobreží v oblasti Pozzuoli, približne 16 kilometrov od Neapola, zvyšky stavby starej asi 2000 rokov. Podľa odborníkov ide pravdepodobne o chrám, ktorý postavili prisťahovalci z Nabatejského kráľovstva, informuje portál Live Science. Na mieste našli oltáre aj mramorové dosky s latinskými nápismi, ktoré poukazujú na uctievanie boha Dušaru.
Zaujímavosťou je, že stavba kombinuje prvky rímskej architektúry s náboženskými tradíciami Nabatejcov. Táto civilizácia bola známa najmä svojimi obchodnými aktivitami a bohatstvom, ktoré získala vďaka obchodovaniu s luxusným tovarom naprieč Stredomorím a Arabským polostrovom.
Oblasť s významným prístavom
Chrám sa nachádzal v oblasti, ktorá bola v časoch Rímskej ríše významným prístavom. Práve sem prichádzali lode z rôznych častí ríše s tovarom, čo vysvetľuje prítomnosť zahraničných obchodníkov aj ich kultúrnych vplyvov.
NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!
Vedcov prekvapilo aj to, že stavba bola v minulosti úmyselne zasypaná zmesou betónu a úlomkov keramiky. Podľa nich to môže súvisieť s turbulentným obdobím po tom, čo Rímska ríša v roku 106 nášho letopočtu anektovala Nabatejské kráľovstvo. Objav tak ponúka nielen pohľad na dávne náboženské praktiky, ale aj na historické zmeny, ktoré ovplyvnili celý región.