Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!

BRATISLAVA - Na módnej šou návrhárky Lýdie Eckhardt sa to síce hemžilo známymi tvárami, no jeden stabilný fanúšik návrhárky chýbal. Manželka scenáristu a herca Andyho Krausa, Janka, sa totiž tentokrát v spoločnosti objavila bez svojej polovičky.
Manželia Krausovci zvyčajne tvoria neoddeliteľnú súčasť spoločenských podujatí, no tentokrát musela Janka reprezentovať rodinu sama. Dôvod je prozaický – Andy Kraus je totiž v totálnom pracovnom nasadení. „Musí pracovať. Veľmi ho to mrzelo, ale niekto musí aj pracovať,“ vysvetlila Janka s úsmevom absenciu svojho manžela.
Pri takomto tempe sa natíska otázka, či sa prominentní manželia doma vôbec stretávajú. Janka však našla originálny spôsob, ako prítomnosť manžela na prehliadke nahradiť. „Viem, že mám manžela, veľmi dobre to viem. Mám ho aj dnes na sebe! Mám jeho sako, zobrala som mu ho zo šatníka. Keď tu nie je on, tak nech je tu aspoň to sako,“ prekvapila priznaním o svojom outfite, ktorý doplnila pánskym prvkom.
O tom, že Janka je vernou fanúšičkou modelov Lýdie Eckhardt, niet pochýb a vo svojom šatníku ukrýva hneď niekoľko exkluzívnych kúskov. Ich vzťah však nie je len o šatách a móde – dámy spája omnoho hlbšie puto, ktoré trvá už roky a za ktorým stojí obrovská náhoda...
