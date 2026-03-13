ONLINE Dubajom otriasli viaceré výbuchy! Trosky zasiahli srdce mesta: USA prišli o lietadlo

WASHINGTON - Americké tankovacie lietadlo KC-135 havarovalo v západnom Iraku, oznámila vo štvrtok americká armáda. Druhé lietadlo zapojené do incidentu pristálo bezpečne, informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
7:38 Sirény sa v piatok ráno rozozvučali na tureckej leteckej základni Incirlik neďaleko mesta Adana. Ide o dôležité zariadenie NATO, ktoré americké jednotky využívajú už celé desaťročia. K incidentu došlo v čase prebiehajúcej vojny v Iráne, ktorý za uplynulý týždeň vypálil dve rakety na Turecko. Systémy protivzdušnej obrany NATO zachytili obe tieto rakety, píše o tom agentúra AFP.
7:00 Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť pohrozil Iránu a naznačil, že na krajinu by mohli v priebehu dňa Spojené štáty znovu vo veľkej miere zaútočiť. Svoju účasť na tomto konflikte, ktorý už trvá takmer dva týždne, označil Trump za „veľkú česť“. Informuje o tom agentúra AP.
6:10 Trosky zo zachyteného útoku zasiahli v piatok budovu v centre Dubaja, uviedla vládna mediálna kancelária po tom, ako mestom otriasli viaceré výbuchy. Informuje o tom agentúra AFP.
6:05 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok oznámil, že pri útoku v guvernoráte Arbíl v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan zomrel jeden francúzsky vojak. Ide tak o prvú smrť príslušníka francúzskych síl vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala po americko-izraelských útokoch na Irán na konci februára. Informuje o tom agentúra AFP.
6:00 Pri dronovom útoku na kurdsko-francúzsku základňu pri Machmúre na severe Iraku utrpelo zranenie najmenej šesť francúzskych vojakov. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámil guvernér provincie Irbíl Úmíd Chúšnáv. Francúzska armáda medzitým potvrdila zranenie šiestich svojich vojakov, uviedol Reuters. Portál The New Region poznamenal, že po začiatku amerických a iránskych útokov na Teherán vykonávajú Irán a proiránske milície v Iraku protiúdery na tamojšie vojenské zariadenia spojené so Spojenými štátmi a ich spojencami.
„Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) si je vedomé straty amerického tankovacieho lietadla KC-135. Incident sa stal v priateľskom vzdušnom priestore počas operácie „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) a záchranné práce stále prebiehajú,“ uviedlo velenie na platforme X. „Jedno z lietadiel havarovalo v západnom Iraku a druhé pristálo bezpečne. Nebolo to spôsobené nepriateľskou paľbou ani paľbou vlastných jednotiek,“ dodalo CENTCOM v príspevku.
Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín, sa prihlásila k zodpovednosti za zostrelenie lietadla KC-135. Vo svojom vyhlásení koalícia uviedla, že naň zaútočila „v rámci obrany suverenity a vzdušného priestoru našej krajiny“, informovala agentúra Reuters.
Podľa AFP je KC-135 je najmenej štvrtým americkým vojenským lietadlom, o ktoré USA počas vojny na Blízkom východe prišli. Tri lietadlá F-15 sa už predtým zrútili na území Kuvajtu po tom, ako ich tamojšia protivzdušná obrana omylom zostrelila.