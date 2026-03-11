Úrady zasiahli proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom: Zadržali vyše 330 ľudí a zaistili tisíce ton odpadu

MADRID - V rámci zásahu proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom v Európe bolo zadržaných viac ako 330 ľudí v 70 krajinách, oznámil v stredu Európsky policajný úrad (Europol). Zločinecké siete odpad údajne vyvážali do Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, informuje o tom agentúra Reuters.
Nelegálny obchod s odpadom sa stal globálnym problémom, ktorý funguje prostredníctvom paralelných zločineckých okruhov, uviedla španielska Občianska garda, ktorá sa podieľala na vedení operácie.
Zločinecké siete ohrozujú životné prostredie
„Tieto zločinecké siete nielenže podvodne narábajú s mestským a priemyselným odpadom, ale systematicky využívajú falšovanie dokumentov a podvody na prepravu nebezpečných materiálov, čo má negatívny vplyv na životné prostredie a ohrozuje verejné zdravie,“ uviedla.
Orgány zaistili 127.149 ton odpadu, 602 ton znečisťujúcich látok spolu so 75 tonami chemikálií na ochranu rastlín, 2,3 tony ortuti a takmer desať miliónov eur v hotovosti a na bankových účtoch. Zaistený odpad mohol podľa úradov skupinám priniesť nelegálny zisk najmenej 31 miliónov eur. Španielska polícia aj vlani oznámila, že zadržala skupinu podozrivú z pašovania viac ako 40.000 ton nespracovaného mestského odpadu z Talianska do Španielska ročne, pripomína Reuters.