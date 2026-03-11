Neviditeľná hrozba z vesmíru: Vedkyňa z NASA odhalila, čo ju v noci budí zo sna! Mali by ste sa báť aj vy?

USA – Ľudstvo dnes nemá spoľahlivý spôsob, ako zastaviť tisíce asteroidov schopných zničiť celé mestá, ktoré sa pohybujú v blízkosti Zeme. Varuje pred tým odborníčka na planetárnu obranu z NASA, podľa ktorej ide o hrozbu, ktorá ju „udržiava v noci hore“.
Vedkyňa Kelly Fastová upozornila na problém počas konferencie American Association for the Advancement of Science v americkom meste Phoenix. Podľa nej nejde o najväčšie asteroidy, ktorých dráhy už vedci väčšinou poznajú, ani o malé meteoroidy, ktoré často zhoria v atmosfére. Najväčšie obavy vyvolávajú stredne veľké objekty s priemerom približne 150 metrov, informuje New York Post.
Veľké a katastrofálne následky pri dopade
Tieto telesá sú prezývané „city killers“ – teda asteroidy schopné zničiť celé mesto alebo spôsobiť rozsiahle regionálne škody. Problém je, že sú dostatočne malé na to, aby sa ťažko odhaľovali teleskopmi, no zároveň dostatočne veľké na katastrofálne následky pri dopade. Podľa odhadov vedcov sa v blízkosti Zeme pohybuje približne 25-tisíc takýchto asteroidov, pričom astronómovia zatiaľ poznajú polohu len asi 40 percent z nich. Zvyšok zostáva neobjavený.
Ich odhalenie komplikuje aj fakt, že často obiehajú v podobnej dráhe ako Zem a neodrážajú dostatok slnečného svetla, aby ich bolo možné ľahko zachytiť teleskopmi. Vedci preto pripravujú nový projekt – vesmírny teleskop Near-Earth Object Surveyor, ktorý bude využívať infračervené snímanie a dokáže odhaliť aj tmavé asteroidy či kométy skryté pred bežnými teleskopmi.
Dlhú príprava, technológia a financovania
Hoci experiment Double Asteroid Redirection Test v roku 2022 ukázal, že náraz sondy môže zmeniť dráhu menšieho asteroidu, odborníci upozorňujú, že podobná obrana by dnes nebola pripravená na okamžité použitie. Takéto misie totiž vyžadujú dlhú prípravu, technológie a financovanie.
Vedkyňa Nancy Chabotová, ktorá sa podieľala na misii DART, upozornila, že v súčasnosti nemajú vesmírne agentúry pripravené sondy, ktoré by dokázali rýchlo odkloniť potenciálne nebezpečný asteroid. Podľa odborníkov by však ľudstvo mohlo byť lepšie pripravené, ak by investovalo viac prostriedkov do programov planetárnej obrany. „Vieme sa na túto hrozbu pripraviť,“ upozornili vedci. „Stačí urobiť potrebné kroky.“