Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo?

BRATISLAVA - Incheba praskala vo švíkoch! Ani pri štarte 11. ročníka Let's Dance nechýbala popová ikona Dara Rolins, pre ktorú je prvé kolo už doslova tradíciou. Speváčka však tentokrát poriadne šokovala – priznala totiž, s kým by to najradšej roztočila priamo na parkete! A muža nečakajte!

Pre mnohé známe tváre je otvorenie novej série Let's Dance udalosťou, ktorú si v kalendári krúžkujú mesiace vopred. Medzi verných fanúšikov tanečného kolotoča patrí aj speváčka Dara Rolins, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou premiérových večerov a sledovať výkony na parkete je pre ňu už posvätnou tradíciou. Hoci ju diváci už roky túžia vidieť v súťažnom kostýme, Dara si vždy radšej vychutnávala rolu diváčky. Tentokrát však poodhalila, čo - alebo skôr kto - by ju dokázal vytiahnuť na parket. „Mne by sa páčilo tancovať s Dominikou Roškovou, to je moja najväčšia obľúbenkyňa. Tá, ktorá tancuje s Jankom Koleníkom,“ priznala Dara svoju slabosť pre talentovanú tanečníčku.

Dara v zákulisí prehovorila aj o radikálnych zmenách, ktoré ju v najbližších mesiacoch čakajú. Hoci je zvyknutá na neustály kolotoč koncertov a vystúpení, tentokrát sa rozhodla pre krok, ktorý šokoval mnohých jej priaznivcov. Ikona česko-slovenskej pop music totiž plánuje dlhšiu pauzu v kariére. „Cítim to ako veľmi prirodzený krok z niekoľkých dôvodov. Nikdy som to neurobila, tak to chcem vyskúšať, aké to je. Chcem sa chvíľku venovať normálnemu ženskému svetu,“ priznala úprimne pre Topky.sk.

Dara si chce skrátka užiť "obyčajný" život a venovať sa aktivitám, na ktoré popri nabitom diári jednoducho nezostával čas. Hlavným hnacím motorom tohto rozhodnutia je jej dcéra Laura, ktorú od septembra čaká veľký životný míľnik – štúdium v zahraničí. Dara chce byť v tomto zlomovom období dcére plne k dispozícii a užiť si spoločné chvíle predtým, než Lola vyletí z hniezda. Zároveň definitívne zmietla zo stola otázku, či dcéra pôjde v jej speváckych šľapajach. „Myslím si, že nie. A ani ju neprehovárame, ani jej to nevyčítame, ani nám to nie je ľúto. Myslím, že jej cesta má iný smer a my ju v tom všetci podporujeme. Uvidíme, kade presne sa vydá, ale nebude to hudba, nebude to spev,“ uzavrela tému budúcnosti svojej dcéry Dara, ktorá si však úplný detox od práce nedá. Aj počas plánovaného voľna má totiž jasnú víziu, čo príde po jej veľkom návrate a fanúšikovia sa už teraz majú na čo tešiť!

Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

