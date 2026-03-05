Veterinár otvorene: TÝMTO by som svojho psa NIKDY nekŕmil, hoci to robia tisíce Slovákov!

LONDÝN – Vybrať správnu stravu pre psa nemusí byť jednoduché. Kým ľudia potrebujú pestrú kombináciu bielkovín, sacharidov a zeleniny, výživové potreby psov sú odlišné – a nie všetko, čo sa javí ako „prirodzené“, je aj zdravé. Jeden veterinár upozornil na typ krmiva, ktorý by svojmu vlastnému psovi nikdy nepodal, hoci je medzi chovateľmi pomerne rozšírený.
Veterinárny chirurg Ben Simpson-Vernon na sociálnych sieťach uviedol, že zásadne neodporúča kŕmenie psov surovým mäsom. Podľa neho existuje len minimum vedeckých dôkazov o jeho prínosoch, no zároveň dostatok dôkazov o rizikách. „Pes nie je vlk a nepotrebuje surovú stravu,“ vysvetlil vo videu na TikToku. „Výhody surového kŕmenia sú väčšinou len anekdotické, zatiaľ čo riziká sú dobre zdokumentované. A nie, tento názor nemáme preto, že by veterinári nerozumeli výžive – práve naopak.“
Diskusia o tomto type stravy je búrlivá
Ako informuje The Mirror, diskusia o surovej strave býva medzi majiteľmi psov mimoriadne vyhrotená. Jej zástancovia tvrdia, že ide o prirodzenejší spôsob kŕmenia, ktorý vedie k lesklejšej srsti či vyššej energii. Podľa organizácie Dogs Trust však neexistujú štúdie, ktoré by potvrdili, že surová strava je zdravšia než kvalitné komerčné krmivo. Väčšinu deklarovaných benefitov možno dosiahnuť aj vyváženou, veku primeranou stravou.
Veterinári zároveň upozorňujú na vážne zdravotné riziká. Surové mäso môže obsahovať baktérie, parazity a patogény, ktoré by sa pri tepelnej úprave zničili. Ohrozený nie je len samotný pes, ale aj ľudia v domácnosti – najmä v dôsledku krížovej kontaminácie či blízkeho kontaktu po kŕmení. Medzi riziká patria napríklad baktérie E. coli, salmonela či dokonca tuberkulóza.
Čo odporúčajú?
Odborníci sa zhodujú, že zostaviť plnohodnotnú stravu doma – najmä pri surovom kŕmení – je mimoriadne náročné. Preto odporúčajú kvalitné komerčné krmivá, ktoré sú prispôsobené veku, veľkosti a životnému štýlu psa – od šteniat až po seniorov. Dôležitá je aj postupná zmena krmiva pri prechode na novú stravu.
Majitelia by si mali zároveň uvedomiť, že niektoré potraviny sú pre psov vyslovene nebezpečné až toxické. Patria medzi ne napríklad čokoláda, kofeín, hrozno a hrozienka, cibuľa a cesnak, alkohol, makadamové orechy či potraviny obsahujúce xylitol. Záver odborníkov je jasný: ak chcete pre svojho psa to najlepšie, držte sa osvedčených, nutrične vyvážených krmív a pri akýchkoľvek pochybnostiach sa poraďte s veterinárom.