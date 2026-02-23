Ranný šok v centre Bratislavy! Obrovský RACHOT, strom sa zrútil pri známej škole

BRATISLAVA - Na Grösslingovej ulici v bratislavskom Starom Meste spadol v nedeľu (22. 2.) na cestu a autá strom. Svedkovia opisujú veľký rachot, ktorý pri páde nastal. Na mieste zasahovali hasiči, cesta bola do odstránenia stromu neprejazdná.
Oproti Gymnáziu GAMČA v hlavnom meste spadol na cestu a autá strom. "V nedeľu 22. februára boli príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy privolaní na Grösslingovú ulicu v Starom Meste, kde bol krátko pred 09:30 h ohlásený strom spadnutý na tri osobné motorové vozidlá," priblížil pre Topky hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.
Uviedol, že zasahujúci hasiči po príchode miesto zabezpečili. Vozidlá, na ktoré dopadol strom, premiestnili prostredníctvom posuvných vozíkov. "Strom spílili a následne sprejazdnili vozovku," konštatuje na záver hovorca hasičov. V čase pádu sa nikto v zasiahnutých autách nenachádzal.