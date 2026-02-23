Manželka španielskeho premiéra zatiaľ pred porotu nepôjde: Súd hovorí o nedostatku dôkazov

MADRID - Madridský súd zrušil rozhodnutie vyšetrovacieho sudcu, aby sa v prípade manželky španielskeho premiéra Begone Gómezovej pre údajnú spreneveru verejných financií začal súdny proces s porotou. Informuje o tom agentúra AFP.
„Rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu je predčasné a chýba mu skutkový, právny a procesný základ,“ uviedol súd v rozhodnutí z 20. februára, ktoré zverejnili v pondelok. Súd nepovedal, že je nevinná, ale že súčasný postup nebol dostatočne podložený dôkazmi a vyšetrovanie stále prebieha. Ide o jeden z niekoľkých prípadov rodinných príslušníkov a bývalých politických spojencov premiéra Pedra Sáncheza, ktorí sú podozriví zo zneužívania postavenia.
Sudca Juan Carlos Peinado začal v apríli 2024 vyšetrovanie Gómezovej v súvislosti s tým, či zneužila na súkromný prospech svoje postavenie ako manželka premiéra. V septembri 2025 nariadil, aby bola súdená pred porotou pre obvinenia zo sprenevery verejných financií pre svoju asistentku, ktorá je tiež vyšetrovaná. Jej právnik sa proti rozhodnutiu odvolal pre nedostatok dôkazov a spochybnil sudcov výklad trestného zákona.
Premiér obvinenia odmieta
Premiér Sánchez obvinenia proti manželke odmietol ako pokus o podkopanie vlády pravicovou opozíciou, ktorá požaduje jeho rezignáciu. Samostatné vyšetrovania korupcie však zasiahli dvoch bývalých významných predstaviteľov vládnych socialistov, Santosa Cerdána a bývalého ministra dopravy Josého Luisa Abalosa, a tiež mladšieho brata premiéra Davida Sáncheza. Oslabuje to menšinovú koalíciu socialistov, ktorí sa pokúšajú získať na celoštátnej úrovni podporu viacerých menších a regionálnych separatistických strán, aby v parlamente presadili svoje legislatívne návrhy.