Slovensko sa musí vymaniť z nevýhodnej cenotvorby na nemeckej burze

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) analyzuje možnosti, ako znížiť závislosť na nemeckej energetickej burze, ktorá je podľa neho pre Slovensko extrémne nevýhodná. Jednou z alternatív nemeckej burzy môže byť vytvorenie regionálnej burzy pre krajiny s podobným energetickým mixom alebo ekonomickou štruktúrou, ako má Slovensko, uviedol vo štvrtok predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Súčasný európsky model cenotvorby elektriny je založený na princípe, že cenu pre celý trh určuje najdrahší ešte potrebný zdroj. ÚRSO upozornil, že v Nemecku sú to aj „nečisté“ uhoľné a plynové elektrárne, ktoré sú výrazne zaťažené cenou emisných povoleniek. V zmysle pravidiel spoločného trhu výrobcovia elektriny využívajú tieto vysoké ceny na burze a nechcú ponúkať nižšie ceny ako trhové.
„Pre Slovensko je to veľký problém, pretože naša výroba je z väčšej časti jadrová, stabilná a bezemisná, a teda jej reálne náklady sú oveľa nižšie. V cene na burze sa však odrážajú napríklad aj nemecké náklady na CO2 (oxid uhličitý - pozn. redakcie) z dôvodu používania fosílnych palív. A z toho potom máme neprimeranú finančnú záťaž na slovenské domácnosti aj podniky,“ zdôraznil Holjenčík. ÚRSO preto považuje za dôležité hľadať riešenia, ktoré by lepšie zohľadnili slovenské podmienky a skutočné náklady výroby.