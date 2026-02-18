Izraelský prezident verí v zlom: Rada mieru sa stretne vo Washingtone

JERUZALEM - Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjadril optimizmus pred prvým zasadnutím Rady mieru, ktoré sa bude konať vo štvrtok vo Washingtone, a nedávny vývoj v regióne označil za zlomový. Informuje správa agentúry DPA.
„Vo vzduchu cítiť nádej a vidieť aj veľmi seriózne plány, ktoré môžu ponúknuť obyvateľom Pásma Gazy inú cestu,“ povedal Herzog v stredu počas návštevy Civilno-vojenského koordinačného centra (CMCC) na juhu Izraela. Úlohou centra je monitorovať prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
„Úprimne verím, že to je zlomový moment pre budúcnosť Blízkeho východu a svetový mier,“ povedal Herzog odkazujúc na 20-bodový plán prezidenta USA Donalda Trumpa na demilitarizáciu Gazy a rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. „Tešíme sa na budúcnosť plnú nádeje v Gaze,“ skonštatoval. Americký prezident Donald Trump už dávnejšie oznámil niekoľkomiliardový balík pomoci na humanitárne účely a rekonštrukciu Pásma, ktoré vojna do veľkej miery zničila.