Spoznáte v tejto starene Vilmu z Kameňáku? Fúha, toto nemôže byť ona!

Jana Paulová sa narodila 19. februára 1955 v Prahe. Jej otec František Paul (1898 – 1976) bol operetným spevákom, režisérom, libretistom, filmovým hercom, skladateľom a prekladateľom. Mama Eva Šenková (1923 – 2004) spievala v Karlínskom divadle v Prahe.

Už v detstve navštevovala Jana Paulová dramatický krúžok Jiřiny Stránskej. Po základnej škole nastúpila na hudobno-dramatický odbor Štátneho konzervatória, ale po dvoch rokoch z neho prešla na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Ešte pred jej absolvovaním (1976) sa z nej stala vyhľadávaná herečka.

V rokoch 1974 – 1975 hrala v pražskom Národnom divadle. Zahrala si v dvoch dieloch televízneho seriálu Třicet případů majora Zemana (1974), Nejmladší z rodu Hamrů (1975), bola sestričkou Veronikou v Nemocnici na kraji města (1977). Po škole zostala tri roky bez stáleho angažmánu, ale neustále získavala ponuky z televízie a filmu.

Prvou domovskou divadelnou scénou J. Paulovej bolo od roku 1979 divadlo Semafor. Neskôr začala hosťovať v Národnom divadle, Divadle E. F. Buriana, Hudobnom divadle Karlín (1980 – 1988). Od roku 1987 sa jej domovskou scénou stali Městská divadla pražská. V posledných rokoch vystupuje v Divadle Kalich, tam sa stal jej hereckým partnerom Pavel Zedníček. Hosťuje však aj v ďalších českých divadlách: v Moravskom divadle v Olomouci (2014, Višňový sad), vo Východočeskom divadle v Pardubiciach (2013 –2015). Od jesene 2014 vyučuje herectvo na pražskom Konzervatóriu.



Herečku Janu Paulovú si diváci pamätajú aj ako zdatnú moderátorku. V Bratislave konferovala spolu s hercom Stanom Kráľom Bratislavskú lýru (1985, 1986). Účinkovala v rôznych televíznych programoch, hlavné úlohy si zahrala vo filmoch Druhý tah pěšcem (1984), Havárie (1985). Filmové úlohy získala tiež v snímkach Smrt krásnych srnců (1986), Anděl svádí ďábla (1987), Ceremoniář (1996), Kameňák (1-3, 2003, 2004, 2005) a i. Účinkovala v seriáloch (1983 Moje srdcová sedma, 1988 Cirkus Humberto, 1992 Uctivá poklona, pane Kohn, 2014 Vinaři a i.), rozprávkach, televíznych inscenáciách. Vo veľkých televíznych programoch Čs. televízie (80. a 90. roky 20. storočia) ju diváci videli tancovať aj spievať.

Práve v seriáli Cirkus Humberto si už v 33 rokoch vyskúšala, aké to je vyzerať ako babička. V úlohe Alice ju maskéri premenili na oveľa staršiu ženu. A mnohí, ktorí seriál nevideli, by ju len tak na fotkách možno ani nespoznali.

Za najšťastnejšie životné obdobie považuje Jana Paulová svoj vek medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou. V tom čase zavesila herectvo na klinec, kúpila si elektrickú gitaru, založila kapelu, s ktorou koncertovala (1998, album A proč ne), objavila kúzlo osamelého cestovania po svete a začala písať (2006, Jak běžet do kopce – autobiografické spomienky z ciest). V roku 2004 založila so svojou staršou dcérou Adélou združenie Změň můj osud a pomohla v Indii vybudovať školu pre siroty, aj domov pre chudobných seniorov. Posledné roky organizuje v Prahe stretnutia so Šrí V. V. Brahmamom.



Jana Paulová je od roku 1977 vydatá za jazzového hudobníka Milana Svobodu (skladateľ a dirigent, autor muzikálu Pěna dní a baletu Mauglí). Majú spolu dve dcéry.