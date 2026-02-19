Kosovský exprezident Thaci odmieta obvinenia: Má ísť o vojnové zločiny

HAAG - Za nevinného sa v záverečný deň procesu na Osobitnom súde pre Kosovo (KSC) v Haagu vyhlásil bývalý kosovský prezident Hashim Thaci. Obvinenia z vojnových zločinov vznesené voči nemu označil za úplne nepravdivé a absurdné, informuje agentúra AFP.
„Takmer tri roky ste v tejto súdnej sieni počúvali obvinenia obžaloby. No počuli ste aj pravdu. Existuje len jedna pravda: Som úplne nevinný,“ povedal 57-ročný Thaci. Obžaloba požaduje pre Thaciho 45-ročný trest odňatia slobody za zločiny spáchané počas vojny v Kosove v rokoch 1998 a 1999. Thaci bol v tom čase veliteľom Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), ktorá bojovala proti jednotkám juhoslovanskej armády. V rokoch 2008 - 2020 zastával funkcie premiéra, ministra zahraničných vecí a prezidenta nezávislého Kosova.
Rovnaké obvinenia boli vznesené aj voči trom ďalším osobám
Rovnaké obvinenia boli vznesené aj voči trom ďalším osobám – šéfovi tajnej služby UCK Kadrimu Veselimu, šéfovi operácií Rexhepovi Selimimu a hovorcovi UCK Jakupovi Krasniqimu. Všetci traja sa vyhlásili za nevinných. Aj pre nich požaduje obžaloba trest odňatia slobody na 45 rokov. Vynesenie verdiktov môže trvať niekoľko mesiacov.
Osobitný súd pre Kosovo bol zriadený v roku 2015 a zaoberá sa vyšetrovaním zločinov spáchaných bojovníkmi UCK počas vojny v Kosove. Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska 17. februára 2008. Vláda v Belehrade ho však stále považuje za srbskú provinciu. Súd financovaný Európskou úniou sa riadi kosovským právom, no sídli v Holandsku, aby lepšie chránil svedkov pred zastrašovaním. Všetci sudcovia sú zo zahraničia.
Thaci, ktorý v roku 2020 po vznesení obžaloby odstúpil z funkcie prezidenta, a traja spoluobžalovaní sú v Kosove považovaní za hrdinov. V utorok sa v kosovskej metropole Priština zišli desaťtisíce ľudí, aby im prejavili svoju podporu. UCK vznikla v novembri 1994 ako reakcia na rastúci útlak etnických Albáncov v Kosove zo strany srbských úradov. Vojnu v Kosove ukončili až nálety NATO. Po vojne boli v masových hroboch objavené tisíce tiel etnických Albáncov. Osobitný súd v Haagu odsúdil niekoľko bývalých srbských vojenských a policajných predstaviteľov za vojnové zločiny. Obžaloba však tvrdí, že členovia UCK spáchali zločiny aj voči stovkám civilistov vo väzniciach v Kosove a severnom Albánsku. Medzi obeťami sú podľa nej Srbi, Rómovia a kosovskí Albánci považovaní za politických oponentov.