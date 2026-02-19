Dôchodky pod drobnohľadom: Minimálna penzia porastie, prezrite si TABUĽKU, kto má nárok a koľko dostane?

BRATISLAVA - Rast cien a životných nákladov opäť otvára tému dôchodkov. Mnohí seniori na Slovensku riešia, či im penzia vystačí na základné výdavky. Pomôcť má minimálny dôchodok, ktorý štát garantuje tým, ktorí pracovali dostatočne dlhé roky.
Podrobnosti nasvietil denník Pravda. Minimálny dôchodok slúži ako ochrana pred chudobou v starobe. Do legislatívy bol zavedený v júli 2015 a jeho cieľom je zabezpečiť seniorom základný príjem bez nutnosti žiadať o dávky v hmotnej núdzi. Dobrou správou je, že o jeho zvýšenie netreba žiadať – Sociálna poisťovňa posudzuje nárok automaticky a rozhodnutie pošle poberateľovi.
Nie každý dôchodca však na zvýšenie dosiahne. Základnou podmienkou je najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Zároveň musí platiť, že celková suma poberaných dôchodkov je nižšia ako zákonom stanovená hranica. Senior musí zároveň požiadať o všetky dôchodkové dávky, na ktoré má nárok, napríklad vdovský či vdovecký dôchodok. Ochrana sa týka starobných dôchodcov aj invalidných penzistov po dosiahnutí dôchodkového veku.
Od januára 2026 sa minimálny dôchodok pri 30 odpracovaných rokoch bude pohybovať približne na úrovni 411 až 412 eur mesačne. Suma sa bude postupne zvyšovať o 0,5 percenta za každých ďalších 30 dní poistenia nad stanovenú hranicu. Čím dlhšie teda človek pracoval, tým vyšší dôchodok môže získať.
Najvýraznejšie si prilepšia seniori s dlhoročnou pracovnou históriou. Pri 50 odpracovaných rokoch môže minimálny dôchodok dosiahnuť až 575,40 eura mesačne.
Do odpracovaných rokov sa započítavajú obdobia poistenia získané na Slovensku aj v zahraničí, ak ich príslušná krajina potvrdí. Platí to pre štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru aj krajiny, s ktorými má Slovensko uzavreté dohody o sociálnom zabezpečení.