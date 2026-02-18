KURIÓZNY incident na olympiáde: Máme VLKA na trati, znelo hlásenie! VIDEO Ľudia neverili vlastným očiam

BRATISLAVA - Bežecké lyžovanie vo Val di Fiemme prinieslo nečakaný zážitok. Na olympijskú trať vbehol pes, ktorý niekoľko metrov bežal spolu so športovkyňami a spôsobil komický moment, ktorý pobavil celý svet.
Ženy, ktoré sa zúčastnili kvalifikácie na tímové šprintérske preteky v cross-country Milano Cortina 2026 vo Val di Fiemme v Trentine, mali v stredu nečakanú súperku v pretekoch o cieľovú čiaru, keď sa psovi podarilo dostať na poslednú rovinku. Na olympijskú trať nečakane vbehol pes, ktorý pripomínal huskyho alebo kríženca s nemeckým ovčiakom a s pozoruhodnou rýchlosťou sa pustil medzi pretekárky, píše agentúra ANSA.
Štvornohý návštevník prebehol niekoľko metrov po trati ako skutočný účastník súťaže, len bez štartovacieho čísla. Moment prekvapil nielen divákov, ale aj samotných organizátorov, ktorí zo začiatku nevedeli, s čím majú do činenia.
Giovanni Plano, vedúci olympijských operácií v regióne Trentino, priznal, že situácia vyvolala chvíľkovú paniku. Zvyčajne sleduje priebeh pretekov z miestnosti poroty, aby bol v spojení s lekárskym tímom pre prípad potrebného zásahu. Tentokrát však prišlo nečakané hlásenie o vlkovi na trati, ktoré všetkých doslova zdvihlo zo stoličiek. Ako sa však rýchlo ukázalo, údajný vlk bol len miestny pes, ktorý sa rozhodol, že bežná prechádzka je príliš nudná a olympijská bežkárska trať ponúka oveľa väčšie dobrodružstvo.
Najkurióznejšia udalosť na olympiáde?
Plano označil incident za najkurióznejšiu udalosť, s akou sa počas organizácie stretli. Pes patril obyvateľovi z okolia, ktorý bol práve vonku na prechádzke. Zviera sa mu jednoducho vytrhlo a vydalo sa na vlastnú športovú akciu. Organizátori ho promptne odchytili a majiteľ si ho prišiel vyzdvihnúť.
Hoci štvornohý závodník nedobehol do cieľa a nezískal medailu, stal sa virálnou hviezdou internetu. Pretekárky sa incidentom nenechali vyrušiť a pokračovali v súťaži podľa plánu. Zlatú medailu v tímšprinte nakoniec získalo švédske duo, striebornú pozíciu obsadilo Švajčiarsko a bronzovú priečku si vybojovalo Nemecko. Napriek nezvyčajnému prerušeniu preteky úspešne pokračovali a priniesli zaslúžené víťazstvo najlepším športovkyniam.