Šokujúco otvorená spoveď exprezidenta: Obama si je istý! Za TOTO by sa Michelle so mnou rozviedla

WASHINGTON - Bývalý prezident USA Barack Obama sa v rozhovore s politickým komentátorom Brianom Tylerom Cohenom vyjadril k situácii v krajine aj k otázke, ktorá sa pravidelne vracia. Odpoveď na možný návrat do úradu bola nečakane otvorená – a osobná.
Rozhovor o Amerike, napätí a politike
Barack Obama poskytol rozsiahly rozhovor politickému podcasterovi Brianovi Tylerovi Cohenovi, v ktorom sa dotkol viacerých tém – od protestov a spoločenského napätia v USA až po súčasnú politickú klímu.
Podľa Cohena išlo o výnimočne otvorenú debatu. Obama v nej priznal, že ho znepokojuje tón verejnej diskusie aj spôsob, akým sa politika presunula na sociálne siete a televízne obrazovky.
„Na sociálnych sieťach aj v televízii sa dnes odohráva akýsi politický cirkus,“ povedal bývalý prezident. Zároveň však dodal, že pri cestách po krajine opakovane naráža aj na opak – na ľudí, u ktorých slušnosť a rešpekt ešte nezmizli.
Trump, demokracia a hranice moci
Obama sa netajil kritikou súčasnej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Hovoril o oslabení demokratických noriem aj o znepokojivých praktikách niektorých štátnych orgánov, vrátane samostatného konania imigračných úradníkov.
Zároveň však upozornil, že nádej vidí v občianskej odvahe ľudí, ktorí sa voči takýmto postupom ozývajú. Podľa neho by mali reagovať rozhodnejšie nielen inštitúcie, ale aj Demokratická strana.
Otázka návratu a odpoveď, ktorá pobavila
Keď sa rozhovor stočil k možnosti Obamovho návratu do aktívnej politiky, odpoveď prišla bez obalu – a s humorom.
„Moje funkčné obdobie sa skončilo. Verím v ústavu,“ uviedol. A vzápätí dodal vetu, ktorá vyvolala najväčšiu pozornosť: „A verím aj v moje manželstvo – a Michelle Obamová by sa so mnou rozviedla, aj keby som teoreticky mohol znovu kandidovať.“
Tým dal jasne najavo, že návrat do Bieleho domu neplánuje – a ani o ňom neuvažuje.
Vplyv bez návratu na výslnie
Hoci sa Obama nevracia do prvej politickej línie, z verejného života sa nestiahol. Počas leta má byť otvorené jeho prezidentské centrum, ktoré má slúžiť ako priestor na vzdelávanie a podporu budúcich lídrov.
Bývalý prezident tak podľa vlastných slov nechce stáť v centre pozornosti, ale vytvárať podmienky pre ďalších, ktorí budú formovať americkú politiku v nasledujúcich rokoch.