MIMORIADNY ONLINE Vojna na Ukrajine narazila na strategický pat: Rokovania v Ženeve boli ťažké

KYJEV - Rokovania v Ženeve medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu boli zložité, priniesli ale pokrok, postoje strán sa však naďalej odlišujú. Dnes to po skončení ďalšieho kola rozhovorov novinárom podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poukázal na to, že Ukrajinci, Rusi a Američania sa dohodli na budúcom pokračovaní rozhovorov. Najbližšie kolo rozhovorov s Rusmi by sa malo konať opäť vo Švajčiarsku, uviedol Zelenskyj podľa agentúry Reuters.Situáciu sledujeme online.
6:00 Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom sa dostala do strategickej patovej situácie, v rámci ktorej sa navzájom vyvažuje západná vojenská podpora Kyjeva na jednej strane a stratégia Moskvy zameraná na vyčerpanie ukrajinských kapacít na strane druhej. Uvádza sa to v správe o činnosti tureckej tajnej služby MIT za rok 2025, na ktorú sa v stredu odvolala agentúra RBC-Ukraine. Rusko, ktoré vojensky napadlo Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi, svojou inváziou vyvolalo najväčší ozbrojený konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Doteraz si vyžiadal desaťtisíce mŕtvych, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a mnohé ukrajinské mestá a obce sú zničené, napísala agentúra Reuters.
Došlo k pokroku
"Môžeme vidieť, že sa dosiahol pokrok, zatiaľ sa ale postoje odlišujú, pretože rokovania boli zložité," povedal Zelenskyj novinárom v rozprave cez komunikačnú sieť WhatsApp. Podľa agentúry Ukrinform povedal, že pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vojenských otázkach - konkrétne ohľadom monitorovania potenciálneho pokoja zbraní. Naopak, v politických záležitostiach, medzi ktoré patrí problematika územia alebo ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne, sa postoje strán podľa neho naďalej líšia. "Monitorovanie (prímeria) sa bude určite týkať aj americkej strany," uviedol Zelenskyj. USA by podľa neho mali zohrávať pri monitorovaní prímeria vedúcu úlohu, zapojiť by sa však mali aj Európania.
Vo svojom pravidelnom večernom videoprejave uviedol, že výsledok doteraz posledného kola rokovaní nepovažuje za dostatočný. O niektorých vojenských otázkach sa podľa neho hovorilo vecne. "Citlivé politické otázky, problematiky možných kompromisov a nevyhnutného stretnutia lídrov ešte neboli dostatočne prebrané," uviedol a dodal, že ďalšie rokovania by si želal ešte vo februári. Vyriešiť najspornejšie územné otázky by sa podľa Zelenského mali pokúsiť lídri oboch krajín.
Upozornil tiež, že v Ženeve boli prítomní zástupcovia Európy, konkrétne Francúzska, Británie, Nemecka, Talianska a Švajčiarska, ktorých hovory hostilo. Už skôr oznámil k utorkovej časti rokovania, že sa ukrajinská delegácia spoločne s americkým tímom stretla s činiteľmi z týchto európskych krajín. Dodal, že účasť Európy v tomto procese považuje Kyjev za nevyhnutnú.