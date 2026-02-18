AKTUÁLNE Slovensko v ohni! Ďalší obrovský požiar vo výrobnej hale na západe Slovenska

(Zdroj: Topky)
BANKA - Hasiči zasahujú pri požiari vo výrobnej hale v obci Banka v okrese Piešťany, ktorý bol ohlásený v stredu dopoludnia. Aktuálne prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie z vonkajšej strany a lokalizácia skrytých ohnísk. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že došlo k zahoreniu priemyselnej piecky - sušičky. „Požiar sa následne rozšíril do strešnej konštrukcie objektu s plechovou krytinou. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z hasičskej stanice z Piešťan a tiež dobrovoľní hasiči z obce Vrbové, “ ozrejmili.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)