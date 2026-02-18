Nečakané slová Druckera pred zápasom s Nemcami: Namiesto vyučovania radšej HOKEJ! Odkaz učiteľom aj žiakov

BRATISLAVA - Slovensko žije hokejom. Naši nastúpia krátko po 12. hodine na štvrtfinálový zápas proti výberu Nemecka, kde už pôjde o všetko. Kto prehrá, balí kufre a na olympiáde skončil. Slovákom, najmä tím pracujúcim, však nehrá do karát čas zápasu. Na pravé poludnie je väčšina ľudí v práci, prípadne v škole a sledovať zápas tak nemôžu. Práve v prípade školákov sa ozval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý v tom zasa až taký problém nevidí. Veď o postup do boja o medaile na olympijskom turnaji nehráme každý deň.
Minister školstva zverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom naznačil, že dať si krátku prestávku vo vyučovaní a pozrieť si spoločne hokej nie je vôbec zlý nápad. Práve naopak. "Ak to vyučovanie dovolí, spoločné sledovanie dnešného zápasu môže byť aj peknou lekciou tímovosti a fair play," napísal minister. "Aj takéto chvíle učia rešpektu a zvládaniu emócií," dodal.
Úvodné vhadzovanie zápasu s Nemeckom je na programe o 12.10. rszághovi zverenci mali po priamom postupe medzi najlepšiu osmičku tri dni voľna, z toho dvakrát trénovali. Nemci naopak odohrali tri zápasy počas štyroch dní. „Je možné, že sa u nich prejaví únava v neskoršom čase zápasu, ale na to sa netreba spoliehať a ani sa nad tým nie je treba pozastavovať. Všetci sú to kvalitní hráči, majú odohratých veľa zápasov po sebe a stále sa na to vedia nastaviť,“ povedal Samuel Takáč.
Na svojho súpera mali Slováci špeciálnu prípravu, naznačil to tréner Országh: „Mali sme ju deň pred duelom, zvažovali sme Nemcov ako nášho možného súpera, no skôr to bolo o nás. Domnievam sa, že chalanov netreba nijako extra pripravovať, pretože sú dostatočne motivovaní. Po tom, čo sme sa dozvedeli, že našim súperom budú Nemci, sme sa vrhli oveľa viac na videoanalýzu.“
Slovenskí hokejisti majú s Nemcami pozitívnu bilanciu a obe krajiny sa proti sebe stretávajú pravidelne aj v príprave. Na veľkom turnaji sa v uplynulých rokoch viac darilo nemeckým reprezentantom, ale pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu zvíťazili Slováci 4:0 v osemfinále.