Kremeľ odmieta obvinenia USA: Rusko ani Čína nevykonali žiadne tajné jadrové testy

MOSKVA - Kremeľ v stredu poprel tvrdenia Spojených štátov z minulého mesiaca, že Čína a Rusko vykonali v uplynulých rokoch tajné jadrové testy. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Počuli sme veľa zmienok o určitých testoch. V tejto súvislosti sa spomínala Ruská federácia i Čína. Ani Ruská federácia, ani Čína nevykonali žiadne jadrové testy,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Vieme tiež, že tieto obvinenia kategoricky poprel aj zástupca Čínskej ľudovej republiky,“ dodal.
Spojené štáty tento mesiac opätovne obvinili Peking z vykonania tajného jadrového testu v roku 2020 a vyzvali na uzavretie novej, širšej zmluvy o kontrole zbrojenia, ktorá by zahŕňala Čínu aj Rusko. Americký prezident Donald Trump sa snaží Peking zahrnúť do rokovaní o náhrade zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START, ktorej platnosť uplynula 5. februára.