Stopka pre Viktora Orbána a ruskú ropu: Karol Galek z SaS varuje pred porušovaním sankcií Európskej únie

BRATISLAVA - Maďarský premiér Viktor Orbán neuspel s požiadavkou, aby Chorvátsko cez ropovod Adria prepravovalo pre rafinérie spoločnosti MOL ruskú ropu. Sankcie EÚ totiž dovoz ruskej ropy po mori zakazujú. Ani pre Slovensko tadiaľ cesta nevedie, upozornil v stredu poslanec opozičnej strany SaS Karol Galek. Reagoval tak na situáciu po prerušení dodávok ropy na Slovensko poškodeným ropovodom Družba.
„Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar nám verejne ponúkol riešenie. Povedal jasne. Sme pripravení podať pomocnú ruku Maďarsku a Slovensku, avšak zdôraznil, že všetko musí prebehnúť v súlade s pravidlami Európskej komisie,“ uviedol Galek. „Riešením nie je hľadať právne kľučky, ale prijať chorvátsku ponuku a okamžite zazmluvniť tankery s ropou z iných zdrojov,“ zdôraznil poslanec. Ponuka Záhrebu znamená prepravu neruskej ropy cez ropovod Adria, ktorý má kapacitu 14,3 milióna ton. Bratislavský Slovnaft potrebuje na zabezpečenie základnej výroby aspoň polovicu tohto množstva, zároveň je na Adriu napojená aj maďarská rafinéria MOL.
Vláda sa však podľa SaS spolu s Maďarskom snaží pretlačiť cez Jadranské more ruskú ropu, čo naráža na odpor a pravidlá EÚ. Vláda na stredajšom rokovaní schválila uvoľnenie štátnych ropných rezerv pre bratislavskú rafinériu do množstva 250.000 ton. Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády upozornil, že zásobovanie Slovnaftu cez Adriu je síce možné, no zatiaľ nebola odskúšaná plná kapacita ropovodu a zároveň je však táto preprava na tonu a 100 kilometrov päťkrát drahšia ako cez ropovod Družba. Drahšia je aj alternatívna ropa, ktorú by rafinéria na svetových trhoch nakupovala, keďže ruská ropa sa v súčasnosti predáva s výraznou zľavou v porovnaní s ropou Brent.