Slovensko plánuje nákup raketometov Himars a ďalších stíhačiek F-16: Robert Kaliňák potvrdil záujem armády

BRATISLAVA - Slovensko chce kúpiť od USA okrem ďalších štyroch stíhačiek F-16 aj strely dlhšieho doletu a raketové systémy Himars. Vojenskú techniku si podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyžiadali Ozbrojené sily SR. Rokovania sa podľa neho iba začínajú a bližšie informácie by mohli byť známe v lete. Kaliňák to uviedol v reakcii na novinárske otázky po stredajšom rokovaní vlády.
„V tomto prípade si vypýtala americká vláda súhlas Kongresu na tieto rokovania, ten bol udelený, tieto rokovania sa budú teraz spracúvať v rámci ministerstva zahraničných vecí, samozrejme, aj spoločnosti Lockheed Martin. Odhadujem, že v priebehu štyroch - piatich mesiacov sa tie rokovania začnú serióznejšie,“ uviedol Kaliňák.
Myslí si tiež, že Slovensko by nemalo problém nákupy zaplatiť napriek aktuálnej ekonomickej situácii. Horizont financovania nákupu je podľa neho šesť až desať rokov. O nákupe ďalších stíhačiek F-16 hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom počas jeho nedeľňajšej (15. 2.) návštevy Slovenska aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).