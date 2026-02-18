Robert Fico ohlásil hromadné kontroly mimovládok: Vláda reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR

BRATISLAVA - Ústavný súd SR chráni prostredníctvom rozhodnutia o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách mimovládky pred kontrolou. Vláda tak využije dostupné nástroje na riadnu kontrolu. Po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
„Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Myslím si, že máme právo sa na to pozrieť,“ uviedol premiér. Ako doplnil, do konca októbra má vedúci úradu vlády Juraj Gedra pripraviť súhrnnú správu z kontrol. Mimovládne organizácie podľa Fica aktuálne poberajú približne 400 miliónov eur ročne. Tristo miliónov z toho podľa neho dostávajú z rôznych grantov a asi štvrtina pochádza z dvoch percent dane z príjmu. Zdôraznil, že kontrola ich hospodárenia tak je na mieste.
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií. Zamerať sa majú predovšetkým na dodržiavanie zákonných podmienok ich fungovania. V stredu to schválila vláda. Vládny kabinet tým reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa vlády zablokoval zvýšenie transparentnosti mimovládok.
Ústavný súd minulý rok skonštatoval, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je v rozpore s Ústavou SR a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Legislatíva podľa súdu odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. Legislatíva zavádzala pre mimovládne organizácie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.