Raši rokoval s Havlíčkom: Slovensko a Česko chcú posilniť energetickú bezpečnosť a spoluprácu v rámci V4

BRATISLAVA - Energetická bezpečnosť a sebestačnosť Slovenskej a Českej republiky bola ústrednou témou stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) s podpredsedom vlády a ministrom priemyslu a obchodu ČR Karlom Havlíčkom. Spolu s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbertom Pucim (Hlas-SD) ho prijali v utorok v priestoroch slovenského parlamentu. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Slovensko a Česko koordinujú pozície v EÚ
Slovensko a Česko, ako priemyselne orientované krajiny s podobnou štruktúrou ekonomík, musia podľa Rašiho úzko koordinovať svoje pozície na pôde Európskej únie (EÚ). Cieľom takejto spolupráce je zabezpečiť, aby európske dekarbonizačné a energetické iniciatívy zohľadňovali slovenské a české národné špecifiká a neohrozovali konkurencieschopnosť domáceho priemyslu. Vyzdvihol dôležitosť odborného dialógu aj na úrovni výborov zákonodarných zborov.
„Považujem za kľúčové, aby sme naše spoločné záujmy v oblasti hospodárskeho rastu a inovácií pretavili do konkrétnych krokov. Práve preto vkladám veľké očakávania do septembrového stretnutia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4, ktoré bude v gescii nášho výboru pre hospodárske záležitosti pod vedením jeho predsedu R. Puciho. Bude to ideálna príležitosť na hĺbkovú diskusiu o ochrane nášho priemyslu a efektívnom prepájaní vedecko-výskumných kapacít, ktoré prinesú priamy úspech našim občanom,“ konštatoval Raši.
V diskusii s Havlíčkom rezonovali aj témy ohľadom energetickej sebestačnosti, tranzitu plynu a ropy, ako aj rozvoj jadrovej energetiky, ktorá zostáva strategickou prioritou obidvoch štátov. Predseda NR SR v tejto súvislosti predstavil iniciatívu na užšie prepojenie v rámci zoskupenia V4.
Raši chce silnú energetickú platformu V4
„V súčasnej zložitej situácii je nevyhnutné, aby sme v regióne ťahali za jeden povraz. Mojou ambíciou je vytvoriť v rámci V4 silnú energetickú platformu spolu s Českou republikou, ktorá by slúžila ako spoločný nástroj na koordináciu diverzifikácie dodávok a posilnenie našej celkovej energetickej bezpečnosti. Iba spoločným tlakom a jasne definovanými prioritami dokážeme efektívne čeliť vysokým cenám energií a zabezpečiť stabilitu pre naše domácnosti aj priemyselné podniky,“ zdôraznil Raši.
Obidve strany na stretnutí deklarovali záujem o zintenzívnenie politického dialógu, vrátane plánovaného obnovenia spoločných zasadnutí vlád. Ďalším dôležitým míľnikom vo vzájomných vzťahoch bude marcové stretnutie predsedov parlamentov na Veľkej Javorine, ktoré symbolicky podčiarkne česko-slovenskú vzájomnosť a vytvorí základ pre ďalšiu spoluprácu na expertnej úrovni v oblasti jadrovej energetiky.