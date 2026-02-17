Mláďatá zastrelenej medvedice majú za sebou ťažkú noc: Ošetrovatelia zverejnili detaily! Prípad vyvoláva vášne

BOJNICE - Starú medvedicu zastrelili v lese, o iba mesačné mláďatá sa teraz starajú ošetrovatelia v bojnickej zoologickej záhrade. Prípad, ktorý rozdelil Slovensko a vyvolal pohoršenie, pokračuje. Trojica mláďat, ktoré sú prirodzene vo voľnej prírode v tomto veku plne odkázané na matku, prežili noc, avšak nemajú ešte ani zďaleka vyhraté.
Bojnická zoologická záhrada priznala, že prvá noc bola veľmi náročná, ale mláďatá ju zvládli. "Samec, ktorý bol v najhoršom stave, sa popoludní po infúznej terapii vrátil späť do zoo a jeho stav sa mierne stabilizoval," uviedli. Ošetrovateľky mali počas noci nepretržitú službu. Každé dve hodiny sa snažili mláďatá nakŕmiť, masírovali im brušká a stimulovali vylučovanie, tak ako by to prirodzene robila ich matka. Podľa ZOO ide o mimoriadne intenzívnu starostlivosť.
Mláďatá zatiaľ podľa ich slov prijímajú mlieko ťažko. Učia sa piť z fľašky, niekedy sa to podarí, niekedy je to veľmi náročné. "Samice sú momentálne o niečo stabilnejšie. Od noci do rána pribrali približne desať gramov, samec pribral najmenej. Ich stav samozrejme budeme naďalej veľmi pozorne sledovať. Prognóza je stále opatrná, najbližšie dni budú rozhodujúce," hovoria otvorene.
Medvedicu zastrelili, napadla muža
Tento prípad vyvolal veľkú vlnu emócií a rozdelil spoločnosť. Všetko sa začalo v nedeľu popoludní, keď sa dvojica mužov pri Ružomberku vybrala do hory, údajne na kontrolu ťažby. So sebou mali aj psa plemena západosibírska lajka. Ide o loveckého psa, ktorý sa používa práve na durenie medveďov. Obaja mali so sebou aj krátke guľové zbrane.
O prípade ako prvý informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Medvedica mala podľa jeho slov na dvojicu zaútočiť náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou. Poškodený muž sa mal brániť a viackrát na ňu vystreliť, otcovi na pomoc pribehol syn, ktorý na medvedicu tiež strieľal, pričom si mal dávať pozor, aby nezasiahol otca. 56-ročný muž skončil v nemocnici. Ich lovecký pes na mieste uhynul.
Ukázalo sa, že zastrelená medvedica mala tri mladé, tie našli v neďalekom brlohu. Zatiaľ, čo kadáver bol ponechaný na mieste pre potreby ďalšieho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha, mladé boli odnesené a umiestnené do rehabilitačnej stanice Národnej zoo Bojnice. Ich stav nebol dobrý, v čase prijatia boli dehydratované a mali nízku hmotnosť.
Čo sa týka prípadu streľby, ten rieši enviropolícia. Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva.