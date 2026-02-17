Polícia varuje pred zvýšeným počtom áut v lyžiarskych strediskách počas prázdnin

BRATISLAVA - Polícia varuje pred zvýšeným počtom áut v lyžiarskych strediskách počas jarných prázdnin. Vodičom odporúča dodržiavať dopravné značenie, parkovať len na vyhradených miestach a zvýšiť opatrnosť najmä pri pohybe detí v okolí parkovísk. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Rátajte s tým, že počas jarných prázdnin sa aj v pracovné dni nachádza v lyžiarskom stredisku a jeho okolí vyšší počet motorových vozidiel ako zvyčajne,“ uviedla polícia. Radí dodržiavať dopravné značenie a pokyny osôb, ktoré zabezpečujú parkovaciu službu a organizáciu parkovania. „Parkujte len na miestach na to určených, aby ste nesprávnym zaparkovaním netvorili prekážku pre iných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila.
Pri cúvaní a parkovaní vyzýva na obozretnosť, keďže v okolí sa môžu pohybovať ľudia pripravujúci si lyžiarsky výstroj. „Pri samotnom presune z parkovacieho miesta k lyžiarskemu svahu a späť dávajte pozor na prichádzajúce a odchádzajúce motorové vozidlá. Vaše deti majte po celý čas pod dohľadom,“ apelovala.