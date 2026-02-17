Dochrámaná Krainová: FOTO Vážny úraz pri bežnom športe!

PRAHA - Pád modelky Simony Krainovej vyvolal medzi fanúšikmi vlnu obáv. Blondínka teraz otvorene vysvetlila, čo sa v skutočnosti stalo.
Modelka Simona Krainová si počas pobytu v Dominikánskej republike chcela dopriať svoj obľúbený beh, no tréning sa nečakane zmenil na nepríjemný zážitok. Skúsená milovníčka pohybu podcenila miestny terén v blízkosti pláže. Pošmykla sa a skončila na zemi. Zábermi však vystrašila fanúšikov, ktorí si mysleli, že spadla z motorky.
„Nespadla som z motorky, ani z lietadla, ani z koňa. Spadla som pri behu. Bodka. Keď som celá od blata s roztrhanými legínami a odretá, celá od krvi, prišla za manželom do fitka, tiež si myslel, či som náhodou nespadla z motorky. Vôbec mi nenapadlo, že by si niekto mohol myslieť niečo iné. Veď viete, ako behám ako splašená," objasnila. Podľa záberov bolo zrejmé, že bežala v piesčitom prostredí, čo sa podpísalo aj na jej výstroji.
Legíny, ktoré bežne využívajú aj profesionálni športovci, sa pri páde poškodili a zostali celé od piesku. Roztrhnutá látka navyše odhalila niekoľko škrabancov a jednu výraznejšiu ranu na stehne. „Nevšimla som si blato, podcenila som terén a príroda mi len pripomenula, že tu nie sme na vyleštenej atletickej dráhe. Je to divoké, občas krkolomné a ja som práve pozerala viac okolo seba než pod nohy," priznala.
„Výsledok? Pár škrabancov, modrina, narazený zadok. Som v poriadku, len trochu dobitá. Našťastie nič zlomené," opísala. Krainová však situáciu vzala s nadhľadom a s humorom poznamenala: „Potrebujem nové legíny." Podľa všetkého nejde o vážne zranenie a po ošetrení by sa mala rana rýchlo zahojiť. „A áno, pre pokoj duše som si dala pichnúť tetanovku. Keď už sa človek vyváľa v blate, nech je to komplet servis," dodala.
