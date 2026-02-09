Mediálny magnát Jimmy Lai dostal 20 rokov väzenia: Hongkonské úrady ho odsúdili

HONGKONG - Hongkonské úrady odsúdili v pondelok prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia na 20 rokov väzenia za sprisahanie za účelom spolupráce so zahraničnými silami a pre publikovanie poburujúcich materiálov. Informuje správa agentúry AFP.
„Po posúdení závažného trestného činu, ktorého sa Lai dopustil... súd dospel k záveru, že by mal Lai v tomto prípade dostať 20 rokov väzenia,“ uvádza sa v súhrnnom dokumente sudcov. Sudkyňa Esther Tohová uviedla, že muž si odpyká trest súbežne s trestom odňatia slobody v prípade podvodu, za ktorý dostal päť rokov a deväť mesiacov väzenia. V dôsledku toho strávi vo väzení navyše len 18 rokov namiesto 20. Lai sa môže voči rozsudku odvolať. Súd oznámil verdikt aj v prípade spolupáchateľov, ktorí dostali tresty od šiestich rokov a troch mesiacov po desať rokov.
Obavy o jeho zdravie
Syn mediálneho magnáta a niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy o jeho zdravie, ktoré sa podľa nich zhoršuje. Tvrdia, že 78-ročný Lai trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom a búšením srdca. Prodemokratický aktivista, ktorý má aj britské občianstvo, je zakladateľom denníka Apple Daily, ktorý bol v júni 2021 po 26 rokoch nútený ukončiť svoju činnosť. Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov publikovaných v Apple Daily. Tieto články vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou. Podľa Laia však denník Apple Daily zastupoval iba základné hodnoty Hongkončanov - právny štát, slobodu, úsilie o demokraciu, slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a slobodu zhromažďovania.