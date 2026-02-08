Otvárací ceremoniál olympiády spojený s problémami: Demonštrácie proti hrám! Polícia použila aj vodné delo,

MILÁNO - Aj keď celý svet so zatajeným dychom sledoval otvárací ceremoniál zimných olympijských hier, ktoré sa tento rok konajú v talianskom Miláne a Cortine, našli sa ľudia, ktorí s organizáciou hier nesúhlasili. Hovoria o plytvaní verejných financií. Nepokoje sa vymkli spod kontroly a polícia musela tvrdo zasiahnuť. Použili pritom aj vodné delá a zatkli 6 ľudí.
Veľkolepá, unikátna, majestátna. Tak opisujú ľudia a kritici šou, ktorú spravili Taliani v rámci otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier. Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach. Hlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, druhý sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo. Okrem Milána a Cortiny sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne. Organizátori tým chceli umožniť účasť väčšiemu počtu olympionikov, keďže hry budú rozprestreté po najširšom území v histórii.
Napriek tomu museli organizátori riešiť obrovský problém. Tým boli nepokoje a protesty, ktoré vypukli v uliciach Milána počas otváracieho ceremoniálu. Do ulíc vyšli tisíce ľudí, ktorí protestovali proti hrám, ktoré, podľa viacerých miestnych organizácií, spôsobujú obyvateľom Milána viaceré problémy.
„Som tu, pretože tieto olympijské hry sú neudržateľné – ekonomicky, sociálne aj ekologicky,“ povedal 71-ročný Stefano Nutini. Podľa jeho slov je olympijská infraštruktúra pre horské mestá neprimeranou záťažou. Počas sprievodu niesli protestujúci nad hlavami aj kartónové stromy, ktoré mali predstavovať smrekovce, ktoré boli vyrúbané na výstavbu novej bobovej dráhy v Cortine d'Ampezzo.
Aj keď spočiatku sa protest niesol v pokojnom duchu, následne sa však vymkol spod kontroly. Niektorí protestujúci odpálili v blízkosti olympijskej dediny ohňostroje aj dymovnice. Polícia musela zakročiť aj vodnými delami, čo protestujúcich ešte viac vyprovokovalo a v reakcii na konanie polície začali do mužov zákona hádzať kamene, fľaše či petardy. Počas protestov zadržali šiestich ľudí.