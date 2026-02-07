Zo Sýrie už do Iraku presunuli viac ako 2200 väzňov: Boli napojení na Islamský štát

BAGDAD - Do Iraku už zo susednej Sýrie doteraz presunuli 2225 väzňov napojených na teroristickú skupinu Islamský štát (IS). S ich prevozom do krajiny začali minulý mesiac Spojené štáty po tom, čo sýrska vláda prevzala kontrolu nad väznicami pre príslušníkov IS, ktoré dovtedy strážili kurdské milície. Píše agentúra AFP, ktorú o tom v sobotu informoval iracký predstaviteľ.
„Irak prijal 2225 teroristov zo Sýrie po zemi a vzduchom v koordinácii s medzinárodnou koalíciou“, uviedol iracký predstaviteľ, podľa ktorého sú väzni zadržiavaní v „prísne strážených, detenčných centrách“. Sýrska armáda minulý mesiac obsadila oblasti na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF.
Po postupe sýrskej armády militanti z SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úniky väzňov. Spojené štáty preto reagovali spustením operácie, v rámci ktorej bude okolo 7000 väzňov presunutých do Iraku. Medzi väznenými osobami sú podľa irackých bezpečnostných zdrojov Sýrčania, Iračania aj Európania. Irak preto opakovane vyzýva príslušné krajiny, aby repatriovali svojich občanov a zabezpečili ich trestné stíhanie.