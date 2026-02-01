Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Radikálne zmeny v NATO: Nevídaná cesta proti ruskej agresii! Týka sa to východného krídla

BRUSEL - Severoatlantická aliancia pripravuje zásadnú zmenu obrany svojho východného krídla. Od severu Európy až po Balkán chce vybudovať inteligentnú obrannú líniu, ktorá má útočníkovi vziať rýchlosť, prekvapenie aj iniciatívu – ešte skôr, než sa do boja zapoja vojaci.

Digitálna hranica od Fínska po Rumunsko

NATO pracuje na projekte s názvom Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), ktorého cieľom je posilniť obranu štátov susediacich s Ruskom a Bieloruskom. Ide o krajiny na celej východnej hrane aliancie – od severnej Európy až po juhovýchod kontinentu.

Podľa brigádneho generála Thomasa Lowina, ktorý pôsobí v pozemnom veliteľstve NATO, má ísť o úplne nový typ obrany. V rozhovore pre nemecký portál welt.de opísal plán ako kombináciu klasickej armády a vysokého stupňa automatizácie, ktorá má odradiť Moskvu od akéhokoľvek pokusu o útok.

Roboty namiesto hliadok, senzory namiesto zákopov

Základom projektu má byť rozsiahla automatizovaná a robotizovaná zóna, kde nebude potrebná trvalá prítomnosť vojakov. Priestor budú monitorovať tisíce technických prostriedkov – od pozemných senzorov cez drony až po satelitné systémy.

Do siete majú patriť:

  • radarové, akustické a optické senzory,
  • autonómne pozemné systémy vrátane štvornohých kráčajúcich robotov,
  • dátové zdroje z kybernetického priestoru aj z obežnej dráhy Zeme.

Všetky zhromaždené informácie bude v reálnom čase vyhodnocovať umelá inteligencia. Výstupy sa majú okamžite zdieľať medzi všetkými členskými štátmi aliancie, čím sa má zásadne skrátiť reakčný čas obrany.

Na koncepte sa podieľali ozbrojené sily USA v spolupráci s univerzitami a pobaltskými krajinami.

Obrana bez prekvapenia pre útočníka

Hlavným cieľom EFDL je pripraviť útočníka o kľúčovú výhodu – moment prekvapenia. Ak by sa nepriateľ pokúsil preniknúť cez hranicu, automatizované systémy by okamžite spustili reakciu, spomalili postup a poskytli aliancii čas na nasadenie klasických jednotiek.

Projekt stojí na viacerých pilieroch:

  • automatizovaná zóna pôsobenia bez trvalej prítomnosti vojakov,
  • predbežné rozmiestnenie materiálu, teda munície a výzbroje blízko hraníc,
  • stála prítomnosť konvenčných síl, ktoré technológie dopĺňajú, nie nahrádzajú,
  • cloudové bojové siete, digitálny systém prepájajúci ľudí a stroje do jedného celku.

Vojna bez ľudí? Generál to odmieta

S plánom sa spája aj etická diskusia. Lowin zdôraznil, že pravidlá NATO sa nemenia: aj keď umelá inteligencia pomáha s rýchlou analýzou situácie, rozhodnutie o použití zbrane musí vždy urobiť človek.

Zmyslom projektu podľa neho nie je viesť vojnu bez ľudí, ale vytvoriť prvú fázu konfliktu bez priameho stretu vlastných vojakov s nepriateľom. Cieľom je chrániť životy a získať čas.

„Územie obsadzujú vojaci a mestá oslobodzujú vojaci. Na konci je to vždy človek proti človeku – vidíme to aj na Ukrajine,“ povedal generál s odkazom na vojnu, ktorú vedie Rusko proti Ukrajina.

Civilisti majú zostať doma

Aliancia zároveň odmieta predstavu masového vysídľovania obyvateľov v pohraničných oblastiach. Podľa Lowina sa s evakuáciami civilistov nepočíta.

Súčasťou obrany však môžu byť aj prirodzené terénne prvky – lesy, močiare či umelo vytvorené prekážky, ako bunkre alebo protitankové priekopy. Technické systémy by sa aktivovali až v prípade bezprostredného ohrozenia, aby čo najmenej zasahovali do každodenného života.

Členské štáty rozhodnú o tempe

Realizácia digitálneho štítu je momentálne v rukách jednotlivých členských krajín. Každá z nich sa musí rozhodnúť, ako a v akom rozsahu sa do projektu zapojí.

Niektoré prvky systému už však aliancia v praxi testuje a postupne nasadzuje v konkrétnych úsekoch východného krídla.

