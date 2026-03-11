Nočný nálet na výklad v Ružomberku: Mladík najskôr hodil hamburger, potom rozbil sklo lakťom!

RUŽOMBEROK – Piatková noc v centre Ružomberka mala od pokojného záveru týždňa ďaleko. Mestský kamerový systém zachytil na ulici Podhora trojicu mladíkov, ktorých správanie okamžite upútalo pozornosť operátora mestskej polície. To, čo nasledovalo, pripomínalo skôr zlý akčný film než piatkovú prechádzku mestom.
Incident sa odohral krátko pred polnocou 6. marca 2026. Jeden z trojice mladíkov najskôr do budovy hodil jedlo – konkrétne hamburger. Tým sa však jeho „zábava“ neskončila. Následne sa rozbehol a celou váhou sa hodil do sklenenej výplne výkladu. Keďže sklo pri prvom náraze odolalo, mladík pritvrdil a výklad rozbil až silným úderom lakťom.
Poškodením súkromného majetku sa trojica zjavne uspokojila a z miesta činu sa snažila rýchlo zmiznúť smerom ku knižnici. Útek im však nevyšiel. Mestskí policajti ich vďaka kamerovému monitoringu presne lokalizovali a zastavili už o pár metrov ďalej.
Príslušníci mestskej polície trojicu zastavili a následne kontaktovali majiteľa poškodenej budovy. Mestská polícia o tom informovala na svojej sociálnej sieti. Celý prípad je momentálne v štádiu objasňovania a mladík sa bude musieť zodpovedať za spôsobenú škodu.