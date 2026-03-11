Pri izraelskom útoku na Libanon zahynulo osem ľudí: Hizballáh vystrelil 100 rakiet

BEJRÚT/JERUZALEM - Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu v stredu zahynulo osem ľudí. Podľa miestnych médií bola zasiahnutá budova, v ktorej sa zdržiavali vysídlení obyvatelia. V stredu v útokoch na Izrael pokračovalo aj libanonské hnutie Hizballáh, ktoré vystrelilo 100 rakiet na sever krajiny. Salvu rakiet vypálil aj Irán. Píše o tom agentúra AFP a portál Times of Israel.
„Izraelský útok na mesto Tibnín v okrese Bint Džubajl si vyžiadal osem obetí na životoch,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zdravotníctva. Štátna tlačová agentúra NNA uvádza, že medzi obeťami je päť členov jednej rodiny.
Podľa odhadov izraelskej armády Hizballáh vystrelil v stredu večer z Libanonu na severný Izrael približne 100 rakiet. Ide o najväčší útok Hizballáhu od začiatku eskalácie konfliktu minulý týždeň. Rakety boli vystrelené z viacerých oblastí Libanonu, čo spustilo sirény v Haife a na okupovaných Golanských výšinách. Záchranári evidujú jednu ľahko zranenú osobu. Na severný Izrael v stredu raketami zaútočil aj Irán. Sirény sa rozozvučali v strednom Izraeli, v blízkosti Jeruzalema a na Západnom brehu Jordánu.
Útoky Hizballáhu a Iránu môžu byť koordinované
Podľa izraelskej televízie Kešet 12 sa zdá, že útoky Hizballáhu a Iránu sú koordinované. Podľa informácií televízie sa v priebehu noci očakáva ich zintenzívnenie. Izraelská armáda už reagovala odvetnými údermi proti odpaľovačom rakiet Hizballáhu.