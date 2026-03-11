Ropovod Adria sa ešte netestuje: JANAF a MOL sa nedohodli na kľúčových podmienkach procesu

ZÁHREB - JANAF ako chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu Adria uviedol, že plánované testovanie kapacity ropovodu so skupinou MOL sa v stredu nezačalo podľa plánu, pretože obe strany sa nedohodli na kľúčových prvkoch procesu. Podľa JANAF-u MOL prijal návrh, aby sa testy vykonávali pod dohľadom Európskej komisie a so zapojením nezávislého experta, ale dohoda o detailoch sa ešte nedosiahla. Píše o tom agentúra Hina.
JANAF tvrdí, že MOL stále stanovuje ďalšie podmienky a pristupuje k procesu na princípe „ber alebo nechaj tak“. To podľa neho nie je v súlade s partnerstvom očakávaným v ich dlhodobej spolupráci. JANAF ako prevádzkovateľ ropovodu trvá na tom, aby sa hodnotenie kapacity vykonávalo nepretržite počas jedného mesiaca na úseku Sisak-Virje-Csurgów-Százhalombatta s prevádzkou 24 hodín denne, s navrhovaným objemom jeden milión ton ropy a technickými parametrami zodpovedajúcimi bežným prepravným podmienkam.
Tankery s neruskou ropou dorazili do Omišalj
Spoločnosť JANAF v posledných týždňoch schválila príchod deviatich tankerov prepravujúcich neruskú ropu do terminálu Omišalj, z ktorých štyri už boli vyložené. Zo zvyšných piatich sa tri očakávajú v marci a dva v apríli.
Preprava ropy cez systém JANAF pre skupinu MOL pokračuje v súlade s bežnými obchodnými procesmi a zmluvnými záväzkami, čím sa zabezpečujú stabilné dodávky do Maďarska a Slovenska, uviedla spoločnosť.
MOL oznámila začiatok dlhodobých testov
Minulý piatok skupina MOL uviedla, že po dohode so spoločnosťou JANAF sa 11. marca začne dlhodobá séria kapacitných testov ropovodu Adria, ktorá bude trvať 10 mesiacov v troch alebo štyroch fázach.