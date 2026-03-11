Šokujúce VIDEO: Na palube lietadla sa strhla zúrivá bitka! Pasažier napadol policajta

MIAMI - Nástup do lietadla spoločnosti Southwest Airlines v Miami sa zmenil na dramatickú scénu. Cestujúci po hádke s manželkou zaútočil na muža, ktorý sa snažil situáciu upokojiť. Incident zachytilo video.
Konflikt prepukol už počas nástupu
Pokojný nástup do lietadla smerujúceho z Miami do Denveru sa v piatok popoludní zmenil na chaotický incident. Podľa informácií televízie NBC Miami jeden z cestujúcich náhle napadol muža, ktorý sa snažil spor medzi ním a jeho manželkou upokojiť.
Muž identifikovaný ako Marcial Martinez (32) sa krátko po nástupe na palubu rozbehol smerom k policajtovi v civile, ktorý bol v lietadle mimo služby.
Podľa zverejneného videa bol napadnutý muž – príslušník amerického ministerstva energetiky – výrazne vyšší než útočník. Po náraze síce ustúpil o niekoľko krokov dozadu, no situáciu zvládol a nestratil kontrolu.
Policajt zabránil ďalšiemu útoku
Záznam ukazuje, že Martinez sa snažil muža objať okolo pása a pritom naňho kričal. Dôstojník však po chvíli získal prevahu, útočníka pritlačil k stene lietadla a znemožnil mu ďalšie agresívne pohyby.
Video, ktoré získala stanica NBC Miami, zachytáva aj momenty pred samotným konfliktom. Martinez sa podľa záberov snažil presvedčiť svoju manželku, aby s ním opustila lietadlo.
Napadnutý muž pritom zostal stáť v uličke medzi dvojicou a členmi posádky a zároveň gestami dával pokyny letuškám.
Útočník nakoniec lietadlo opustil
Po niekoľkých napätých momentoch sa zdalo, že Martinez konflikt vzdal. Pri odchode ešte adresoval ostatným cestujúcim vulgárnu poznámku a následne zamieril k východu z lietadla.
Podľa policajnej správy, ktorú cituje NBC Miami, sa správal problematicky už od chvíle, keď vstúpil na palubu.
Napadnutý muž neskôr policajtom uviedol, že Martinez mal začervenané oči a z jeho dychu bolo cítiť alkohol.
Incident skončil zatknutím
Martinez sa podľa polície snažil situáciu vysvetliť tým, že išlo o hádku s manželkou, ktorá sa vyhrotila až po zásahu ďalšej osoby.
Polícia ho ešte v ten deň zadržala a previezla do väzenského zariadenia Turner Guilford Knight Correctional Center. Čelí obvineniam z fyzického napadnutia a výtržníctva pod vplyvom alkoholu, uviedla NBC Miami.