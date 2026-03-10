Známi slovenskí influenceri štastím bez seba: Je to zázrak, budeme rodičia!

BRATISLAVA - Slovenský influencer svet má dôvod na radosť! Známy pár sa pochválil veľkou novinkou – čoskoro privítajú na svete svoje prvé bábätko.
Na sociálnych sieťach pribudla správa, ktorá potešila tisíce fanúšikov. Známi slovenskí influenceri sa totiž podelili o radostnú novinku – čakajú bábätko. Dvojica oznámila tehotenstvo prostredníctvom príspevku na Instagrame, a v komentároch sa okamžite začali kopiť gratulácie, srdiečka a milé odkazy od sledovateľov.
Reč je o influencerke Alex Godály a jej manželovi Denisovi Kučerovi, ktorí patria medzi známe tváre slovenských sociálnych sietí. „Veľa lásky. Trochu vedy. A jeden malý zázrak na ceste,“ napísala budúca mamina k zverejnenému videu. Narážala tým aj na fakt, že cesta k bábätku u nich nebola úplne prirodzená, keďže Denis je na invalidnom vozíku. Práve otvorenosť, úprimnosť a často aj humor zo spoločného života si u fanúšikov získali veľkú obľubu.
Dvojica si povedala svoje "áno" na jeseň roku 2024 a teraz ich čaká ďalší veľký životný krok. Zdá sa, že najbližšie mesiace budú pre nich plné očakávania, príprav a veľkej radosti.
Pod ich oznámením sa okamžite objavili stovky gratulácií. Fanúšikovia im prajú najmä veľa zdravia a šťastia v novej životnej kapitole – v rodičovstve.
