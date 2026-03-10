Maďarsko nevráti ukrajinskú hotovosť a zlato: Peniaze vydajú až po obnovení ropovodu Družba

BUDAPEŠŤ - Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú ukrajinskú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Podľa servera 444.hu to povedal v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha v reakcii na vyjadrenie maďarského ministra výstavby a dopravy Jánosa Lázára.
Podľa novín Kyiv Independent Sybiha uviedol, že Maďari otvorene priznávajú zajatie rukojemníkov a krádež peňazí, aby požadovali výkupné. 444.hu poznamenal, že šéf ukrajinskej diplomacie v súvislosti so zadržaním siedmich Ukrajincov od začiatku hovoril o braní rukojemníkov. Zaistenie zásielky peňazí na Ukrajinu maďarskou protiteroristickou jednotkou na maďarskom území nebolo náhodné. Vyhlásil to v pondelok v maďarskom meste Gödöllő Lázár. Dodal, že zásielku nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa.
„Peniaze tu zatiaľ zostanú. Čakáme na otvorenie ropovodu a čakáme na nové ukrajinské zásielky peňazí cez Maďarsko,“ dodal minister. Podľa neho sú v tejto kauze aktuálne otázky týkajúce sa prania špinavých peňazí, financovania organizovaného zločinu či financovania politiky. „Čím dlhšie bude trvať obnovenie fungovania ropovodu, tým dôkladnejšie vyšetrovanie bude potrebné,“ podotkol Lázár.
Maďarský parlament v utorok schválil návrh Výboru pre národnú bezpečnosť Národného zhromaždenia, podľa ktorého prípad zaistenej zásielky ukrajinskej hotovosti a zlata v Maďarsku prešetrí Národný úrad pre dane a clá (NAV). Dve obrnené vozidlá na prepravu hotovosti používané bankami zadržala jednotka maďarského protiteroristického centra TEK minulý štvrtok (5.3.) na čerpacej stanici na diaľnici M0. Ukrajinci, ktorí peniaze prevážali, boli prepustení a vyhostení a medzi Maďarskom a Ukrajinou vznikol diplomatický spor o legálnosť zadržania.