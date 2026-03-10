KDH odmieta zastropovanie cien palív: Navrhuje pomoc domácnostiam z dodatočných príjmov štátu

Bratislava 10. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta zastropovanie cien pohonných látok aj znižovanie daní ako reakciu na ich zdražovanie. Navrhuje namiesto toho využiť dodatočné príjmy štátu z vyšších cien palív na cielenú pomoc domácnostiam a podporu verejnej dopravy. Vyplýva to zo stanoviska poslanca Národnej rady SR za KDH Jozefa Hajka. Ostatné opozičné strany však navrhujú odlišné riešenia vrátane práce s daňami či ich dočasného zníženia.
Hajko nepovažuje za správne ani znižovanie spotrebných daní či dane z pridanej hodnoty na pohonné látky počas rozpočtového roka. Podľa neho by takýto krok bol nesystémový a mohol by narušiť stabilitu verejných financií. KDH zároveň odmieta aj administratívne zastropovanie cien palív na čerpacích staniciach. „Takéto opatrenie deformuje trh, môže viesť k nedostatku palív a v konečnom dôsledku často spôsobuje viac problémov než úžitku,“ upozornil Hajko. Poslanec preto navrhuje iný postup. Vláda by podľa neho mala priebežne sledovať dodatočný výber spotrebnej dane a DPH, ktorý vzniká v dôsledku vyšších cien palív oproti predpokladom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky by následne mohla cielene použiť na kompenzačné opatrenia.
Iný prístup naznačujú poslanci Progresívneho Slovenska (PS) a Slobody a Solidarity (SaS). Obe strany hovoria o možnosti aktívnejšie zasiahnuť do cien pohonných látok prostredníctvom daňových nástrojov, pričom SaS navrhuje aj dočasné zníženie spotrebnej dane z motorových palív. Podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča by takýto krok mohol viesť k citeľnému zlacneniu benzínu aj nafty.