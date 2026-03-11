Štát si posvieti na krátkodobé prenájmy: Koniec anonymity a povinná registrácia! Ako to bude fungovať?

BRATISLAVA - Slovenský trh s krátkodobým ubytovaním čaká najväčšia revolúcia za posledné roky. Ministerstvo cestovného ruchu pod vedením Rudolfa Huliaka pripravuje zákon, ktorý definitívne stopne anonymné prenajímanie bytov a izieb cez platformy ako Airbnb či Booking. Nový systém e-Visitor má zaviesť povinnú registráciu pre každého hostiteľa a prepojiť štátne databázy priamo s digitálnymi gigantmi. Cieľ je jasný: efektívnejší výber daní a koniec „podnikania na čierno“.
Základným pilierom chystanej legislatívy je centrálny register krátkodobých prenájmov. Ak budete chcieť od roku 2027 prenajať čo i len jednu izbu turistom, budete musieť požiadať ministerstvo o unikátne registračné číslo. Bez tohto čísla nebude možné ponuku legálne zverejniť na žiadnej platforme.
Online platformy budú mať navyše povinnosť náhodne kontrolovať registračné čísla ubytovateľov a okamžite mazať ponuky, ktoré podmienky nespĺňajú. Komunikácia medzi štátom, prenajímateľom a platformou má prebiehať výhradne elektronicky.
Koniec skrývania príjmov
Štát už nebude musieť prácne dohľadávať, kto za ktorým inzerátom stojí. Platformy budú musieť pravidelne posielať ministerstvu údaje o tom, koľko nocí a koľko hostí sa v danej nehnuteľnosti reálne ubytovalo. Tento krok má pomôcť najmä obciam pri výbere miestnych poplatkov a štátu pri kontrole platenia daní z príjmu.
Ak sa niekto rozhodne pravidlá ignorovať, musí počítať s prísnymi sankciami. Pokuty sa môžu vyšplhať do výšky stoviek až tisícov eur, pričom sankcie hrozia nielen ubytovateľom, ale aj samotným digitálnym platformám, ak nebudú slovenské úrady rešpektovať.
Povinnosť diktuje Brusel
Slovensko týmto krokom reaguje na celoeurópsku snahu o reguláciu tohto sektora. Príprava registra vychádza priamo z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktoré nadobudlo účinnosť minulý rok. Táto legislatíva ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť transparentný systém zberu a zdieľania údajov o krátkodobom ubytovaní.
Európska únia chce týmto spôsobom bojovať proti nekalým praktikám, chrániť spotrebiteľov a poskytnúť mestám dáta, ktoré potrebujú na zvládnutie náporu turistov.