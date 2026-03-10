Slovensko hrozí blokovaním predĺženia sankcií voči Rusku: Zo zoznamu chce vyradiť dvoch oligarchov

BRATISLAVA/BRUSEL - Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Európskej únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov, uviedli v utorok pre portál EUobserver traja diplomati EÚ. Ich platnosť vyprší v nedeľu 15. marca.
Podľa diplomatov Bratislava podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením dvoch osôb - Michaila Fridmana a Ališera Usmanova - zo sankčného zoznamu. Informáciu priniesla aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
„Slovenská diplomacia môže potvrdiť, že je aktívnym účastníkom diskusií v rámci Európskej únie o všetkých sankčných otázkach vrátane aktuálnej revízie sankcií, pričom sa podobne ako všetky členské štáty riadi predovšetkým svojimi národnými záujmami. Rokovania o predĺžení sankcií naďalej pokračujú a Slovenská republika posudzuje všetky aspekty,“ uviedol pre komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na zverejnené informácie. „Slovensko chce zo zoznamu vyradiť niektoré osoby a Maďarsko ich podporuje,“ uviedol jeden z diplomatov EÚ. Ďalší dodal, že podobná situácia sa opakuje pri každom predlžovaní sankcií.
Veľvyslanci členských štátov pri EÚ mali o predĺžení reštriktívnych opatrení úvodnú diskusiu 3. marca, ďalšie rokovanie by sa malo uskutočniť v stredu. Sankcie, ktoré sa musia obnovovať každých šesť mesiacov, prestanú platiť, ak sa členské štáty na ich predĺžení do 15. marca nedohodnú jednomyseľne. EÚ ich uvalila na osoby a subjekty, ktoré podľa nej nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Reštriktívne opatrenia zahŕňajú pre fyzické osoby zákaz cestovania do EÚ, zmrazenie aktív a zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov či iných hospodárskych zdrojov osobám a subjektom zaradeným na sankčný zoznam.