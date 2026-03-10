Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!

BRATISLAVA - Mnoho fanúšikov zostalo v šoku, keď obľúbená relácia Trochu inak s Adelou zmizla z televíznych obrazoviek. Adela Vinczeová sa však nevzdala a projekt pod novým názvom ADELA trochu inak úspešne presunula do online priestoru.
Prechod do vlastného digitálneho sveta bol doslova trefou do čierneho! Adela Vinczeová si však pochvaľuje slobodu, ktorú jej nový formát priniesol. „Darí sa nám dobre a je to aj vďaka ľuďom, ktorí sú našimi podporovateľmi a predplatili si nás, čo si veľmi vážim,“ neskrýva vďačnosť moderátorka. A bodaj by aj nie, veď od januára si obsah relácie na všetkých online platformách pozrelo a vypočulo už viac ako 1,3 milióna divákov. So sviatkom MDŽ dali tvorcovia možnosť, že od 6. až do 12. marca si môžu všetci milovníci Adeliných rozhovorov na platforme Herohero aktivovať balíček "VŠETKO" na 7 dní úplne bezplatne. Získajú tak plný prístup ku kompletným rozhovorom zverejneným od januára tohto roka. Kompletnú ponuku možností predplatného Adela trochu inak, ako aj najnovší darček pre všetkých fanúšikov nájdete na webe trochu inak.
Mnohí by si mohli myslieť, že Adela len príde pred kameru a odmoderuje pripravené. Opak je však pravdou. Na dramaturgii sa podieľa ruka v ruke s producentom Danielom Rabinom. „Skladáme tie kategórie spolu. Vždy tam musí byť niekto známejší, niekto so zaujímavým príbehom a niekto, kto prináša nejakú tému, osvetu či už vedeckú alebo akúkoľvek inú,“ prezradila zákulisné pikošky ostrieľaná moderátorka.
Napriek tomu, že ju verejnosť dlhodobo označuje za najlepšiu slovenskú moderátorku, Adela zostáva nohami na zemi. Priznáva však, že pochvaly jej nerobia zle. „Poteší to, pohladí to moje ženské, ľudské ego. Všetci sme však nahraditeľní,“ hovorí triezvo. Hoci si niekedy pri pohľade na svoj výkon povie: „Dievča, toto ti vyšlo,“ dobre vie, že nie všetko ide vždy ako "po masle" a že sláva je vrtkavá. A práve tu prichádza druhá strana mince, o ktorej Adela prehovorila veľmi úprimne.
