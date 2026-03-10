Dráma na palube: Cestujúci chcel sexuálne napadnúť dieťa! Predtým zakričal, že je nadržaný

BELFAST - Let z Paríža do Belfastu prerušil vážny incident. Súd uznal muža vinným z pokusu o sexuálne napadnutie dievčaťa mladšieho ako 13 rokov.
Incident na palube lietadla skončil pred súdom
Let spoločnosti EasyJet z Paríža do Belfastu International sa minulý rok v novembri skončil škandálom, ktorý riešil súd v Severnom Írsku. Tridsaťosemročného Ramiza Idriziho uznali vinným z viacerých trestných činov vrátane pokusu o sexuálne napadnutie dieťaťa.
Ako informoval portál Belfast Live, súd zároveň rozhodol, že muž napadol aj iného cestujúceho, ktorý sa snažil zasiahnuť.
Z jedného obvinenia – napadnutia ženy – bol však Idrizi oslobodený.
Priznal opitosť aj urážky posádky
Ešte pred začiatkom pojednávania na súde v Ballymene sa muž priznal k dvom priestupkom. Pripustil, že počas letu bol pod vplyvom alkoholu a že sa správal urážlivo voči palubnému personálu.
Idrizi, ktorý býva na Woodvale Avenue v Dubline, podľa výpovedí počas letu vypil väčšinu z piatich malých fliaš vína, ktoré si kúpil na palube.
Incident sa odohral 14. novembra minulého roka.
Matka si všimla podozrivé správanie
Podľa výpovede matky 12-ročného dievčaťa začal muž približne pol hodiny pred pristátím kopať do jej sedadla.
Krátko nato mal vyhlásiť: „Som nadržaný“ a natiahnuť ruku medzi sedadlo a trup lietadla smerom k dieťaťu. Podľa svedectva sa pokúsil dotknúť nohy dievčaťa, čo ju vystrašilo a prinútilo vyskočiť zo sedadla.
Situáciu si všimli aj ďalší cestujúci
Muž sediaci v rovnakom rade si všimol pohyb ruky pri sedadle dieťaťa. Keď videl, že matka aj dcéra sú zjavne znepokojené, ponúkol sa, že si s nimi vymení miesto.
Následne Idriziho konfrontoval s jeho správaním. Obžalovaný mu však podľa výpovede odpovedal urážkou a povedal: „Tvoja matka je štetka.“
Posádka musela zasiahnuť
Súd vypočul aj ďalších svedkov. Jedna zo spolucestujúcich uviedla, že krátko pred incidentom muž pľul, vykašliaval hlieny a rozprával sa sám so sebou.
Na situáciu boli následne upozornené letušky. Po oznámení, že podávanie alkoholu sa končí, posádka pristúpila k Idrizimu.
Muž odmietol odovzdať zvyšné víno aj presadnúť si na iné miesto. Nakoniec museli presunúť cestujúcich sediacich v jeho okolí.
Podľa svedectva bol počas klesania lietadla viditeľne rozrušený a udieral do steny trupu lietadla.
Obžalovaný sa bránil
Idrizi počas výpovede pripustil, že urazil matku jedného z cestujúcich a že bol opitý.
Odmietol však obvinenie, že sa pokúsil dotknúť dievčaťa. Tvrdil, že ako vysoký muž sa sedadla dotkol len v momente, keď sa postavil a chytil ho rukou.
Poprel tiež, že by pľul alebo vykašliaval hlieny.
Sudca dal za pravdu svedkom
Sudca Nigel Broderick však pri vyhlásení verdiktu uviedol, že výpovede cestujúcich aj členov posádky považuje za vierohodné a spoľahlivé dôkazy.
Po uznaní viny oznámil, že si ešte vyžiada ďalšiu správu, ktorá pomôže určiť výšku trestu.
Idrizi bol zatiaľ prepustený na kauciu. Rozsudok by mal súd vyniesť 28. apríla.