Viedenská policajtka šokovala radikálnym krokom: Zobliekla uniformu a dnes šéfuje obriemu nočnému klubu!

VIEDEŇ - Ešte donedávna hliadkovala v uliciach Viedne v policajnej uniforme, dnes vedie jeden z najväčších nočných klubov v Rakúsku. Dvadsaťdvaročná Sarah Omariová sa rozhodla opustiť kariéru policajtky a prevziať vedenie známeho viedenského podniku.
Sarah Omariová ešte nedávno pôsobila ako policajtka vo Viedni, kde po ukončení policajnej akadémie niekoľko rokov hliadkovala v uliciach rakúskej metropoly. Dnes však stojí na čele nočného podniku Saraya Club, ktorý sa nachádza vo viedenskej štvrti Liesing a patrí medzi najväčšie zariadenia svojho druhu v krajine. Klub funguje od roku 2008 a rozprestiera sa na ploche približne sedemtisíc štvorcových metrov. Počas najrušnejších večerov tu pracuje približne päťdesiat žien rôznych národností.
Hoci sa zmena profesie môže zdať prekvapivá, má aj rodinné pozadie. Firmu totiž vedie jej otec Fahim Omari, ktorý podnik prevzal len nedávno. V čase, keď Sarah pracovala v policajnom zbore, sa venoval podnikaniu v gastronómii. Samotná Sarah má po matke poľské korene a zdôrazňuje, že nie je moslimka.
Kedy začala uvažovať o zmene?
Na policajnú akadémiu nastúpila ako osemnásťročná a po dvoch rokoch štúdia strávila ďalšie dva roky v aktívnej službe. Postupne však začala uvažovať o zmene. „Úprimne povedané, predstavovala som si prácu v polícii trochu inak. Kvôli častým nadčasom bola veľmi vyčerpávajúca,“ priznala podľa rakúskeho portálu Heute.
V novej práci očakáva väčšiu flexibilitu. „Nebudem musieť robiť toľko nadčasov a ak si budem chcieť vziať dovolenku, bude to jednoduchšie,“ vysvetlila. Výhodou je podľa nej aj pružnejší pracovný čas. Ako vedúca podniku bude zodpovedná nielen za každodenný chod klubu, ale aj za personálne rozhodnutia. „Všetko teraz pôjde cez mňa, vrátane prijímania nových uchádzačiek o prácu,“ uviedla.
Spravila radikálny krok
Podľa portálu Express o zmene profesie uvažovala dlhší čas. Napokon sa však rozhodla urobiť radikálny krok a dnes tvrdí, že svoje rozhodnutie neľutuje. Zároveň verí, že skúsenosti z práce v policajnom zbore môžu byť v novej pozícii výhodou. „Práve kvôli svojej minulosti budem dbať na to, aby sa v podniku nedialo nič nezákonné,“ zdôraznila. Na sociálnych sieťach vyvolal jej príbeh množstvo reakcií. Mnohí diskutujúci jej rozhodnutie podporili a označili ho za osobnú vec. Iní reagovali s humorom. „Prešla od modrých majákov k červeným svetlám,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší s nadsádzkou dodal: „Putá sa jej môžu zísť aj v novej práci.“