Dakota Johnson odhodila zábrany: Pózuje takmer nahá, odvážne zábery búrajú internet!

LOS ANGELES - Herečka Dakota Johnson opäť dokázala, že patrí medzi najsebavedomejšie hviezdy Hollywoodu. V novej kampani pre módnu značku Calvin Klein sa totiž objavila takmer nahá – oblečená len v minimalistickej spodnej bielizni, ktorá necháva vyniknúť jej prirodzenú krásu aj dokonale formovanú postavu.
Fotografie z kampane sú typické pre estetiku Calvin Klein. Čisté línie, neutrálne pozadie a minimum stylingu. Dakota Johnson pózuje pred objektívom len v niekoľkých kľúčových kúskoch: klasická čierna podprsenka a nohavičky s ikonickým elastickým pásom značky. Jednoduchá bavlnená spodná bielizeň v neutrálnych odtieňoch, niektoré zábery ju zachytávajú dokonca len v nohavičkách, pričom telo čiastočne zakrýva rukami alebo pózou. Celý styling dopĺňa jej typický beauty look – rozpustené tmavé vlasy s ofinou a jemný, prirodzený make-up.
Na záberoch vynikne štíhla, no prirodzene ženská postava herečky. Dakota pôsobí uvoľnene, sebavedomo a elegantne. Presne v duchu estetiky, ktorú Calvin Klein dlhodobo presadzuje.
Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite začali písať, že ide o jednu z jej najzmyselnejších kampaní vôbec. Mnohí chválili najmä to, že fotografie nepôsobia prehnane upravene a zdôrazňujú prirodzenú krásu bez prehnaného glamouru.